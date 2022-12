Liczysz na edycję kolekcjonerską Diablo IV? Mamy złe informacje

Do premiery Diablo IV pozostało jeszcze sporo czasu, ale Blizzard już teraz umożliwia kupienie edycji kolekcjonerskiej. A może raczej powinienem napisać – kolekcjonerskiego boxa. Dla fanów tego hack&slash mam złe informacje…

Diablo IV nie obejdzie się bez kontrowersji?

Blizzard przez wiele lat był znany ze słynnego podejścia „wypuścimy, jak będzie gotowe (i dobre)”. W ostatnich latach to się jednak zmieniło i teraz firma na pierwszym miejscu zaczęła stawiać zyski. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby za tym szła jeszcze jakość produktu, a tak nie było. Diablo III zostało uznane przez fanów marki za co najwyżej średnią grę, a poprzednie dwa dodatki do World of Warcraft to… pomyłka.

W przypadku Diablo IV, któremu ostatnio ogłoszono datę premiery, miało być inaczej i Blizzard szumnie zapowiadał powrót do korzeni, słuchanie opinii graczy oraz feedbacku i ogólną poprawę w swoim zachowaniu. Wydaje się jednak, że amerykańska firma nie byłaby sobą, gdyby premiera dużego tytułu obyła się bez kontrowersji. Okazuje się, że kolekcjonerski box za 109,66 euro (równowartość ~515 złotych) nie będzie zawierał… samej gry!

źródło: Blizzard

Diablo IV Limited Collector’s Box bez Diablo?

Blizzard postanowił zabawić się w Nvidię i przygotował Limited Collector’s Box do Diablo IV bez… samej gry! Tak, dobrze czytasz drogi Czytelniku. Amerykańska firma postanowiła, że w kolekcjonerskim boxie za ponad 500 złotych nie znajdziesz produkcji, w którą przecież chciałbyś zagrać, kupując kolekcjonerkę…

Są tam za to różne, mniej lub bardziej przydatne gadżety, jak:

Elektryczna Świeczka Stworzenia,

Podkładka pod myszkę,

Płócienna Mapa Sanktuarium,

Przypinka Horadrimów,

300-stronnicowy album z obrazkami,

Dwa plakaty-portrety.

Czy jest to warte ponad 500 złotych? To zależy, z której strony na to popatrzymy, ale moim zdaniem niekoniecznie. Biorąc pod uwagę, że za grę przyjdzie zapłacić kolejne 300 złotych, to już trzeba wydać ponad 800 złotych, czyli dość sporą sumę. Gdyby w tym Limited Collector’s Box znajdowała się jeszcze najnowsza produkcja Blizzarda, to taką cenę można byłoby zrozumieć.

Zamówione w przedsprzedaży kolekcjonerskie pudełka zostaną wysłane najwcześniej 30 czerwca 2023 roku.