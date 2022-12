Już wiemy, kiedy odbędzie się premiera Diablo IV!

Diablo IV to długo wyczekiwana kontynuacja kultowej serii gier Blizzarda. Wreszcie poznaliśmy datę premiery tej produkcji, a także poznaliśmy szczegóły dotyczące przedsprzedaży tego hack&slasha.

Diablo IV w 2023 roku

O tym, że Diablo IV wyjdzie prawdopodobnie w 2023 roku, wiedzieliśmy już od kilku miesięcy. W końcu Blizzard nie mógł w kółko przeciągać premiery tej produkcji, a od jej oficjalnej zapowiedzi minęło już sporo czasu. Teraz dowiedzieliśmy się, że zanurzyć się w Sanktuarium będziemy mogli już od 6 czerwca 2023 roku. Ta informacja dość niespodziewanie została ogłoszona w nocy z czwartku na piątek.

Blizzard w ten sposób zapowiada całą grę:

Demonica Lilit i anioł Inarius, pragnąc uciec od Odwiecznego Konfliktu między Niebiosami a Piekłem, stworzyli wspólnie świat Sanktuarium. Teraz jednak, dekady po wydarzeniach z Diablo III: Reaper of Souls, ten duet został zagorzałymi wrogami, którzy toczą ze sobą wojnę, wykorzystując własnych wyznawców. Ziemie Sanktuarium są nękane przez nieustępliwe demony i tylko najbardziej niezłomni bohaterowie będą w stanie przetrwać w obliczu ciemności. Informacja Prasowa, Blizzard

źródło: Blizzard

Diablo IV w przedsprzedaży

Blizzard przygotował dla graczy przedsprzedaż gry, która będzie dostępna w różnych wersjach. Podstawowa, standardowa edycja zawierać ma dodatkowo dostęp do beta testów, wierzchowca w Diablo IV i World of Warcraft, skrzydła Inariusa i Murloka w Diablo III oraz zestaw elementów ozdobnych w Diablo Immortal. Cena to 69,99 euro (około 328 złotych).

W edycji deluxe znajdziemy wszystko to, co w standardzie oraz aż do 4 dni wcześniejszego dostępu do gry, sezon karnetu bojowego w Diablo IV, wierzchowiec Pokusa i pancerz dla wybranego mounta. Za to przyjdzie nam zapłacić 89,99 euro (~422 złote).

Z kolei ultimate zapewni nam jeszcze dodatkowo przyśpieszone odblokowanie sezonu karnetu bojowego, 20 pominięć poziomów i emotkę skrzydeł. Cena tej edycji to 99,99 euro (~468 złotych).

Preorder Diablo IV możesz nabyć w tym miejscu!