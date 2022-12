Battle Pass wchodzi do World of Warcraft

Blizzard wziął się wreszcie do roboty i widać, że bardzo mocno pracuje nad jedną ze swoich głównych marek, a mianowicie World of Warcraft. Nie dość, że przygotował całkiem dobry dodatek o wdzięcznej nazwie Dragonflight, to jeszcze ogłosił nowy, dedykowany system, przypominający Battle Passa!

Blizzard wziął się do roboty z World of Warcraft?

Ostatnie miesiące były dość trudne dla World of Warcraft. Największy i najpopularniejszy MMORPG nie miał łatwego życia po tym, jak słabymi dodatkami były Battle for Azeroth oraz Shadowlands, a w tle jeszcze był skandal ze złym traktowaniem pracowników. Wydaje się jednak, że najgorsze już za nami, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie po pierwszych tygodniach z Dragonflight. Dodatek na starcie jest bardzo dobry i miejmy nadzieję, że Blizzard nie zepsuje go, jak to dotychczas miał w zwyczaju.

Teraz jednak firma skupia się na dodawaniu zawartości i rozszerzaniu już istniejącej. Jeszcze nie wystartował pierwszy sezon najnowszego dodatku, a już ogłoszono ciekawą rzecz, która zostanie wprowadzona prawdopodobnie w patchu 10.1. Za wykonanie konkretnych rzeczy w każdym miesiącu będziemy mogli odebrać 1000 punktów, które następnie będą do wymiany np. na mounta czy transmogi.

W Azeroth jest wiele ciekawych możliwości transmogów, petów i wierzchowców, ograniczonych jedynie przez wyobraźnię. Trading Post będzie służył jako dom dla wielu innych przedmiotów z całego Azeroth – i nie tylko – i nie jest ograniczony przez obecną zawartość gry. Możecie spodziewać się wielu nowych, zabawnych przedmiotów, które będziecie mogli dodać do swojej kolekcji. Cytat z ogłoszenia Blizzarda

źródło: Wowhead

Zbieraj walutę i wymieniaj na nagrody

Na początku każdego miesiąca gracze z aktywnym abonamentem dostaną automatycznie określoną ilość Trader’s Tender (waluty, którą można wymienić na nagrody) – prawdopodobnie będzie to 500 TT. Następnie za wykonywanie określonych czynności będzie można zebrać kolejne 500. Maksymalny, miesięczny limit to 1000 Trader’s Tender.

Nie lubisz robić jakichś rzeczy w WoW-ie, ale chciałbyś zebrać maksymalną liczbę punktów? Nie martw się, nie musisz wykonać wszystkich aktywności, aby zebrać punkty. Maksymalny cap to 500, ale można go zdobyć np. jedynie poprzez PVP i Dungeony oraz Raidy. System został podzielony na „działy”:

Dragonflight,

Dungeony i Raidy,

Wakacje i wydarzenia,

Inne,

Walki petów,

Profesje,

PvP,

Zadania.

Pierwszego dnia miesiąca NPC otrzymają nowe przedmioty. Te, które zostaną usunięte z magazynu, nie znikną na zawsze, a wrócą do niego w kolejnych miesiącach, dając graczom, którzy przegapili je za pierwszym razem, kolejną okazję do zdobycia ich.

Warto także odnotować fakt, że w Trading Post mają pojawić się transmogi dostępne w Item Shopie, gdzie można je kupić tylko za gotówkę. W ten sposób Blizzard chce „zapewnić graczom alternatywny sposób na zdobycie tych przedmiotów”.