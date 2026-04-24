Meta zapowiada znaczącą zmianę dla użytkowników Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i innych usług

Meta zapowiedziała istotną zmianę dla użytkowników Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i innych usług oraz produktów. I chociaż zostanie ona wdrożona dopiero w 2027 roku, to warto wiedzieć o niej już dzisiaj.

Centrum kont na Facebooku, Instagramie, WhatsAppie i w innych usługach zmieni się w Konto Meta (Meta Account)

Amerykański konglomerat poinformował, że zamierza wdrożyć Konto Meta. Ma ono docelowo zastąpić Centrum Kont, które funkcjonuje już od 2020 roku (a od 2025 roku do Centrum Kont można dodać również konto na WhatsAppie). Według deklaracji, ma być ono „prostszym sposobem na uzyskiwanie dostępu oraz zarządzanie aplikacjami i urządzeniami” firmy z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii.

Migracja z Centrum kont na Konto Meta rozpocznie się w 2027 roku i będzie przeprowadzana stopniowo. Każdy użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy jego konto zostanie przeniesione do nowego ekosystemu.

Jakie korzyści zapewni Konto Meta dla użytkowników?

Nowe Konto Meta ma przede wszystkim umożliwić użytkownikom logowanie się do wszystkich połączonych w jego ramach platform za pomocą jednego hasła, dzięki czemu nie będzie konieczności zapamiętywania różnych danych logowania do każdego serwisu i urządzenia.

Ma to być jednak opcja, a nie nowy standard. Możliwe będzie również skorzystanie z kluczy dostępu (które Facebook obsługuje od czerwca 2025 roku) – jest to bardziej zaawansowana i bezpieczniejsza metoda logowania, wykorzystująca odcisk palca, skan twarzy lub hasło urządzenia. Meta zapowiada, że obsłuży je też Instagram, natomiast klucze dostępu na WhatsAppie są zarządzane przez niego niezależnie.

Konto Meta pozwoli również szybciej zacząć korzystać z kolejnego produktu amerykańskiego przedsiębiorstwa (platformy społecznościowej, komunikatora albo sprzętu), ponieważ nie będzie konieczności tworzenia nowego konta i profilu.

Równocześnie Konto Meta zapewni funkcjonalność, która jest już dostępna w Centrum kont, czyli możliwość dostosowania ustawień, które będą miały zastosowanie we wszystkich połączonych usługach i urządzeniach. Równocześnie wciąż możliwe będzie spersonalizowanie ustawień dla konkretnej platformy.

źródło: Meta

Nowe Konto Meta ma być też wygodnym rozwiązaniem dla rodziców, którzy korzystają z kontroli rodzicielskiej, ponieważ będą mogli w jednym miejscu zarządzać ustawieniami wszystkich kont nastolatka.

Tutaj warto przypomnieć, że konta dla nastolatków na Instagramie zostały wdrożone w Polsce w 2025 roku, podobnie jak – nieco później – konta dla nastolatków na Facebooku i Messengerze.