Na Facebooka zalogujesz się w nowy sposób. Będzie szybciej i wygodniej

Koniec z częstym wprowadzaniem loginu i hasła. Facebook pozwoli na logowanie się w nowy sposób. W planach imperium Marka Zuckerberga są też zmiany związane z filmami i kolejne ulepszenia w Threads.

Facebook ogłasza wsparcie dla kluczy dostępu

Nowe rozwiązanie, będące alternatywą dla klasycznych haseł, pozwala korzystać z kodu PIN lub danych biometrycznych, takich jak odcisk palca czy skan twarzy. Oznacza to, że użytkownik może zalogować się na Facebooka z wykorzystaniem tej samej metody, która pozwala mu przykładowo odblokować smartfon lub potwierdzić płatność w sklepie.

Konfigurowanie klucza dostępu zostało zaprojektowane w taki sposób, aby być możliwe najprostsze. Facebook zaznacza, że cały proces będzie wymagał wykonania tylko kilku prostych kroków. Funkcja pojawi się w Centrum kont jako jedna z dostępnych opcji. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach zobaczymy komunikat z prośbą o podanie hasła, więc nie należy zapominać o tej dość podstawowej metodzie logowania.

Klucze dostępu będą wkrótce dostępne na urządzeniach mobilnych z iOS i Androidem, ale Facebook nie podaje żadnego konkretnego terminu. W nadchodzących miesiącach rozwiązanie zawita również do Messengera.

Usprawnione tworzenie filmów na Facebooku

Nadchodzą zmiany związane z wideo umieszczonym na Facebooku. Dowiedzieliśmy się, że w nadchodzących miesiącach wszystkie filmy będą udostępniane w formie rolek, eliminując w ten sposób konieczność wyboru pomiędzy przesłaniem zwykłego filmu a rolki. Ponadto same rolki nie będą miały już żadnych ograniczeń długości i formatu.

Powyższe zmiany wpłyną również na ustawienia prywatności. Domyślnie rolki i treści umieszczane w sekcji Feed będą miały te same ustawienia. Użytkownik otrzyma jednak możliwość wybrania różnych ustawień dla rolek i pozostałych postów czy zdjęć.

Wszystkie nowości zostaną udostępnione globalnie w najbliższych miesiącach. Dokładny harmonogram planowanych prac nie został ujawniony.

Zmiany w Threads

Co prawda, serwis społecznościowy Threads nie zastąpił platformy X, ale podobno niektórzy chętnie korzystają z rozwiązania proponowanego przez Zuckerberga. Wypada więc wspomnieć o dwóch nowościach związanych z fediwersum.

Od teraz – po włączeniu udostępniania w fediwersum w Threads – zobaczymy w specjalnym kanale posty użytkowników fediwersum, których obserwujemy. Oczywiście dotyczy to postów opublikowanych w innych aplikacjach lub serwerach, które to trafiły do fediwersum. Możliwe jest również wyszukiwanie tego typu profili bezpośrednio w Threads.

Nowości powoli trafiają do użytkowników. Warto dodać, że fediwersum składa się z m.in. serwisów Mastodon, Bookwyrm czy WriteFreely.