Bilet na wymarzony koncert przemknął Ci koło nosa? eBilet może dać Ci drugą szansę

Zapomniałeś o starcie sprzedaży biletów na wymarzony koncert albo inne wydarzenie? Nie musisz szukać ofert w szarej strefie i kupować wejściówki za horrendalną kwotę. eBilet może dać Ci drugą szansę na jej legalny zakup.

Druga szansa na przegapioną wejściówkę – eBilet ułatwia życie i ogranicza szarą strefę

Zakup biletów na koncerty, mecze, spektakle czy wystawy często jest konieczny na długo przed datą zaplanowanego wydarzenia. Zdarzają się jednak w życiu sytuacje, takie jak choroba, pilny wyjazd lub zwyczajna zmiana planów, kiedy konieczne jest zrezygnowanie z biletów, ale zwrot czy odsprzedaż takiej wejściówki nie zawsze jest łatwa.

Według przeprowadzonego badania 96% kupujących bilety uważa, iż powinni mieć prawo do odsprzedania swojego biletu. Jednocześnie co czwarty zapytany podkreślił, że odsprzedaż biletów powinna odbywać się po cenie regularnej, a nie zawyżonej. Ponadto około 90% badanych obawia się oszustwa podczas kupowania biletów z drugiej ręki. W zasadzie to nie dziwi – zdarza się, że ludzie kupują bilety, aby potem sprzedać je po wygórowanej cenie.

Wygląda na to, że eBilet by Allegro ma na to sposób. Nowa usługa połączy osoby, które muszą zrezygnować z biletu i chcą odzyskać pieniądze z prawdziwymi fanami, dla których np. zabrakło biletów.

Usługa eBilet Odsprzedaż (źródło: eBilet)

Jak działa nowa usługa eBilet Odsprzedaż? Zasady są proste

eBilet Odsprzedaż to nowa, oficjalna, transparentna i zintegrowana z platformą usługa. Jej głównym celem jest uporządkowanie rynku wtórnego i sprowadzenie go do bezpiecznego środowiska. Usługa odsprzedaży biletów trafi bezpośrednio do aplikacji mobilnej eBilet, a wystawiane wejściówki powrócą do oficjalnej puli sprzedażowej.

Usługa eBilet Odsprzedaż (źródło: eBilet)

Jeśli wystawiony bilet się nie sprzeda – nie poniesiesz kosztów, a gdy zostanie sprzedany, zapłacisz wyłącznie opłatę usługową. Może ona wynieść np. 10%, jednak z informacji operatora serwisu wynika, że jest to uzależnione od konkretnego wydarzenia.

Pozostała kwota powraca w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych do sprzedającego. Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z usługi podbicia biletu, dzięki czemu zwiększą widoczność swojej oferty.

Pierwsze bilety w ramach usługi odsprzedaży są już dostępne na wydarzenia, takie jak Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn, Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, koncerty Joosta Kleina, Molesty czy The Roots, trasa Anity Lipnickiej, wydarzenia muzyka przy świecach czy spektakle Svitlo.