Nintendo Switch drży ze strachu. Wkrótce zamówicie Playdate, czyli przenośną konsolę na… korbkę!

Z powyższym tytułem może nieco mnie poniosło, bo konsola Playdate nie jest żadnym konkurentem dla Nintendo Switch. Jest to za to bardzo fajną elektroniczną ciekawostką i świetnym prezentem dla każdego fana gier wideo.

Playdate, czyli przenośna konsola z korbką

W skrócie — Playdate to prosta konsola, swoim wyglądem i możliwościami przypominająca GameBoya w nieco odchudzonej obudowie. Najważniejszą funkcją jest tu jednak wbudowana w prawą krawędź urządzenia korbka, która posłuży nam do sterowania w niektórych grach. Za przykład można tu podać chociażby używanie korbki jako zegara w grze, by manipulować czasem, czy jako kołowrotka w wędce.

Jak się jednak pewnie domyślacie, konsola ta nie może pochwalić się zbyt wysoką wydajnością. Ze specyfikacji wymienić można głównie 2,7-calowy ekran monochromatyczny o zawrotnej rozdzielczości 400×240 – niestety, większej ilości szczegółów na temat, chociażby zastosowanego tu procesora czy ilości pamięci RAM tu nie znajdziemy.

Ile zapłacimy za taką zabawkę? Nie tak dużo, jak mogłoby się wydawać, bo tylko 179 dolarów za podstawowy zestaw Playdate. Osobno dokupić będziemy mogli specjalne etui (w cenie 20 dolarów w zestawie z konsolą lub 30 dolarów kupując etui osobno), jak i stacje dokującą, która niczym w Nintendo Switch przerobi naszą konsolę w retro budzik i radio. Bo czemu by nie.

Jakie gry znajdziemy na konsoli?

Poniżej przejrzeć możecie listę dostępnych na dzień premiery gier (tzw. sezon pierwszy). Od razu uprzedzę, że Cyberpunka 2077 czy Assassin’s Creed Valhalla nie znajdziecie na liście ;)

Crankin’s Time Travel Adventure

Battleship Godios

Boogie Loops

Casual Birder

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked!

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

Co ciekawe, lista ta będzie się stopniowo powiększać, bo twórcy w niedalekiej przyszłości udostępnią specjalne (i dość proste w obsłudze) narzędzia do tworzenia swoich własnych gier na konsolę Playdate. Już teraz twórcy urządzenia rozpoczęli kilka współprac z niezależnymi deweloperami, którzy w przyszłości dostarczą kolejne ekskluzywne gry. Czekam więc na kreatywne demake’i dużych tytułów AAA na tę platformę ;)

Jako ciekawostkę dodam, że twórcami konsoli jest studio Panic, którzy w przeszłości stworzyli grę Firewatch i wydali między innymi Untitled Goose Game. Może pokuszą się oni o jakiś port jednego z tych hitów?

Playdate będzie można zamawiać w lipcu tego roku.