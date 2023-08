Do nowej konsoli Lenovo powinni dodawać karnet na siłownię

Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go – rodzina gamingowych handheldów powoli rośnie w siłę. A skoro o niej mowa, to patrząc na przedpremierową specyfikację tego ostatniego, chętni na zakup urządzenia będą trochę tej siły potrzebowali.

Trochę Switch, trochę Steam Deck

Ponownie źródłem informacji o przenośnej konsoli opartej na architekturze x64 jest WindowsReport. Dzięki dokumentom, które otrzymał od swojego informatora wewnątrz Lenovo, po internecie krąży już całkiem dużo materiału na temat Legion Go. Co ciekawe, premierze urządzenia ma towarzyszyć debiut dwóch innych gamingowych peryferiów, w tym okularów AR – ale nie uprzedzajmy faktów. Aby łatwiej było nam wspólnie przeanalizować, co takiego możemy wkrótce otrzymać, tak prezentuje się tabela ze specyfikacją Lenovo Legion Go:

Grafiki promocyjne Lenovo Legion Go (Źródło: WindowsReport)

Lenovo Legion Go – sugerowana specyfikacja

Wymiary Podstawa: 210 mm x 131 mm x 20 mm; Podstawa z wpiętymi kontrolerami: 299 mm x 131 mm x 41 mm Waga Z odpiętymi kontrolerami: 640 gramów; z wpiętymi kontrolerami: 854 gramów Kolor Shadow Black Wyświetlacz 8.8” QHD+ (2560×1600), IPS; 16:10 10-punktowy dotyk; częstotliwość odświeżania 144 Hz; 97% palety barw DCI-P3; jasność 500 nitów; 83% AAR Touchpad Tak, z obsługą kilku palców naraz Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z GPU AMD RDNA RAM 16 GB 7500 MHz LPDDR5X Pamięć wew. 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 OS Windows 11 Home Bateria 2 ogniwa o łącznej pojemności 49,2 Wh z Super Rapid Charge; pojemność baterii w kontrolerach: 900 mAh Zasilanie USB-C, 65 W; Wyjście zasilacza: 20 V DC, 3,25 A, 65 W; Wejście: 100~240 V AC Gniazda Góra: jack combo 3,5 mm, USB-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), czytnik kart microSD; Dół: USB-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) Kontrolery Analogi z efektem Halla; Trackpad; 6 przycisków do samodzielnego przypisania; 1 x kółko myszy (prawy) 1x sensor myszy (prawy); 2x spusty z haptyką; 6-osiowy żyroskop IMU Audio Głośniki 2x 2 W; mikrofon Łączność 2 x 2 Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth 5.2 Oprogramowanie Legion Space Xbox Game Pass Ultimate – 3 miesiące Źródło: WindowsReport

Wygląda na to, że w Lenovo nie chcą nieśmiało badać rynku, tylko idą na całego z szybszym RAM i większą pojemnością pamięci niż konkurencja. Ryzen Z1 Extreme i ekran IPS o rozdzielczości QHD+ również podpowiada nam, że Legion Go może być najmocniejszym gamingowym handheldem roku. Możliwości konsoli potwierdzają poniekąd wyniki z benchmarków pokroju CrossMark. Nieco pesymizmem zaś zawieje, gdy spojrzymy na akumulator, który jest niewiele większy od tego, co oferuje konkurencja, a szybsze pamięci i duży ekran z wysoką rozdzielczością i maksymalną częstotliwością odświeżania 144 Hz będą zjadały kolejne procenty w trybie ekspresowym.

Lenovo w wadze ciężkiej

Nic tak jednak nie przeraża w tej specyfikacji, jak masa urządzenia z kontrolerami. Czy 854 gramy to dużo? Do tego przyda się jeszcze jedna tabelka:

Konsola Switch Lite Switch Switch OLED Steam Deck ROG Ally Legion Go Masa (z kontrolerami) 277 gramó 398 gramów 420 gramów 669 gramow 608 gramów 854 gramy

Prawie 200 gramów więcej od Steam Decka, dwukrotnie większa masa od OLED-owego Nintendo Switch – jeżeli sprzęt od Valve męczył Wasze ramiona nawet przy niedługiej sesji, to przywiążcie sobie smartfon do niego i sprawdźcie, ile to jest ok. 200 gramów więcej. Tym, którzy jeszcze nie zrazili się do Legion Go, proponowałbym mimo wszystko zakup hantli lub wykupienie karnetu na siłownię już teraz – dodatkowa moc w bicepsach i mięśniach przedramienia z pewnością się przyda.

Grafiki promocyjne Lenovo Legion Go (Źródło: WindowsReport)

Nowe słuchawki i okulary w drodze

Oprócz potężnego mocą i masą Lenovo Legion Go, producent ma wkrótce zaprezentować okulary do rozszerzonej rzeczywistości – Legion AR Glasses. Na szczęście nie będą one kompatybilne wyłącznie z przenośną konsolą, a z każdym sprzętem opartym na systemie Windows, Android i macOS wyposażonym w USB-C z obsługą DisplayPort. Szkła zaoferują wyświetlacz Micro OLED o rozdzielczości Full HD na każde oko i częstotliwością odświeżania 60 Hz oraz wbudowane głośniki. Ci, którzy noszą okulary na co dzień, docenią obecność oprawek na soczewki korekcyjne.

Grafiki promocyjne okularów AR Lenovo Legion Glasses i słuchawek Legion E510 (Źródło: WindowsReport)

Ostatnią nowością mają być słuchawki Lenovo Legion E510. Podpinane przez gniazdo USB-C pchełki mają zapewniać dźwięk w standardzie 7.1, dookólny mikrofon oraz drobny pasek RGB na kontrolerze. W środku ma pracować „dynamiczny i zbalansowany” zestaw przetworników 10 mm.

Czy wspominane powyżej „wkrótce” ma jakąś konkretną datę? Według informatora – jak najbardziej. Wszystkie trzy urządzenia Lenovo mają zostać zaprezentowane podczas targów IFA 2023 w Berlinie, które rozpoczną się 1 września. W artykule WindowsReport padł również termin debiutu sprzętów na sklepowych półkach (październik 2023) oraz sugerowane ceny:

Legion Go – 799 euro (równowartość ~3575 złotych),

Legion Glasses – 499 euro (~2235 złotych),

Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones – 49 euro (~220 złotych).

Czy kwoty są w jakikolwiek sposób szokujące? ROG Ally kosztuje w Polsce 3799 złotych w oficjalnej dystrybucji, a przykładowe okulary rozszerzonej rzeczywistości Nreal Air – 2980 złotych. Jest zatem drogo, ale jak na obecny stan rynku, nie ma tragedii. Miejmy nadzieję, że gamingowy handeld Lenovo mimo wszystko pozytywnie zaskoczy mobilnych graczy podczas oficjalnej prezentacji.