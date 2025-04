Koniec z mówieniem na głos PESEL-u w aptece, aby wykupić receptę

Instytucja płatnicza Polskie ePłatności poinformowała o wdrożeniu nowej funkcji, dzięki której klienci w aptekach nie będą już musieli mówić na głos swojego numeru PESEL.

Nie trzeba będzie już mówić na głos swojego numeru PESEL w aptece, żeby wykupić receptę

Od 8 stycznia 2020 roku lekarze mają obowiązek wystawiać e-recepty – pacjenci otrzymują czterocyfrowy kod, który należy podać wraz z numerem PESEL w aptece. Niektórzy przekazują pracownikom potrzebne numery na kartkach, lecz często się zdarza, że są one wypowiadane na głos.

Według RODO PESEL nie zalicza się do grupy danych wrażliwych, jednak należy go chronić i nie dopuszczać do sytuacji, w której pozna go osoba postronna – a tak się właśnie dzieje w aptece, gdy klient podaje go pracownikowi. Nigdy nie wiadomo bowiem, kto jeszcze słucha – nie można wykluczyć sytuacji, że ktoś postronny wykorzysta go do kradzieży tożsamości, która może pociągnąć za sobą wysoce niepożądane konsekwencje (dlatego właśnie warto zastrzec PESEL – zobacz, jak to zrobić).

Już w 2022 roku w aptekach DOZ pojawiły się specjalne wyświetlacze, za pośrednictwem których klienci mogą wpisywać kod e-recepty oraz swój numer PESEL. Teraz takie rozwiązanie stanie się jeszcze powszechniejsze dzięki wprowadzeniu przez Polskie ePłatności nowej funkcji w terminalach płatniczych.

Klienci aptek będą mogli wpisać kod e-recepty oraz numer PESEL bezpośrednio na terminalu płatniczym. Powinno to ograniczyć zjawisko wypowiadania tych numerów na głos, a tym samym zmniejszyć ryzyko wykorzystania numeru PESEL przez osobę postronną. To zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo klientów.

Nowe rozwiązanie zostało wdrożone w ramach integracji z systemem Kamsoft KS-AOW i jest dostępne na terminalach płatniczych Ingenico oraz PAX zintegrowanych z systemem KS-AOW. Wpisane dane są przekazywane bezpośrednio do systemu Kamsoft KS-AOW. Polskie ePłatności są pierwszym agentem rozliczeniowym, który wdrożył tego typu usługę we współpracy z Kamsoft.

Bezpieczna alternatywa jest powszechnie dostępna od dawna

Przy okazji warto przypomnieć, że pacjenci, którzy chcą wykupić receptę od lekarza, mogą również pokazać kod QR recepty, dostępny w aplikacjach mObywatel oraz mojeIKP. Oba programy są dostępne za darmo na smartfony z Androidem i iOS.

Jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ w tym przypadku PESEL w ogóle nie jest widoczny (jedynie czterocyfrowy kod e-recepty). Nie ma więc obaw, że stojąca za Wami w kolejce osoba podejrzy Wasz PESEL, gdy będziecie wpisywać go na ekranie czy terminalu płatniczym.