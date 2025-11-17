mObywatel uwolni Cię od kontaktu z ZUS-em

Są w aplikacji mObywatel funkcje niszowe, ale są też takie, którymi mogą zainteresować się miliony użytkowników. Ostatnio więcej pojawia się tych pierwszych, ale już niedługo mamy się doczekać debiutu narzędzia, które będzie istotne z perspektywy prawie każdego pracującego Polaka.

Prognozowana emerytura w aplikacji mObywatel. Pojawi się już niebawem

Stojący aktualnie na czele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Zbigniew Derdziuk zapowiedział, że aplikacja mObywatel umożliwi sprawdzenie informacji o przyszłej emeryturze. W łatwy sposób będzie można zobaczyć, ile w danym momencie wynosi prognozowane świadczenie.

Szef ZUS-u ujawnił to podczas rozmowy w programie Onet Rano. Finansowo. Zdradził również kilka szczegółów na temat tego, jak nowa funkcja ma działać. Otóż w aplikacji w każdym momencie będzie można uzyskać dostęp do wszystkich danych na temat prognozowanej emerytury – bez konieczności zaglądania do systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy oczekiwania na przyjście jego pisma.

Cel jest taki, by była to informacja aktualna i kompletna

Trwają prace, by informacja ta była kompletna, to znaczy uwzględniała środki zebrane nie tylko w pierwszym i drugim, ale też trzecim filarze. Chodzi o to, by obejmowane były również programy, akie jak PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) oraz IKE i IKZE (Indywidualne Konta Emerytalne).

Aby zapewnienie takiej kompletnej informacji było możliwe, konieczna jest sprawna współpraca z poszczególnymi podmiotami i podobno jest to obecnie dogrywane. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to – raz jeszcze powołując się na Zbigniewa Derdziuka – nowa funkcja zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2026 roku.

Aplikacja mObywatel rozwija się dynamicznie

Aplikacja jest dynamicznie rozwijana i kolejne funkcje trafiają tam regularnie. Poza informacją o prognozowanej emeryturze, już wkrótce mObywatel pozwoli na rejestrację samochodu przez internet i zasili bazę dokumentów o cyfrowe wersje dyplomów ukończenia studiów. Testowany jest również asystent w aplikacji mObywatel, który uprości kontakt z administracją i pomoże odnajdywać konkretne usługi publiczne.

Według najnowszych danych (z lipca 2025 roku), aplikacji mObywatel używa już ponad 10 milionów osób.