Koniec PlayStation Plus Collection! Klasyki za darmo to już przeszłość

PlayStation Plus Collection jest usługą dostępną dla posiadaczy konsoli PlayStation 5, w ramach której mogą zagrać w największe hity z poprzedniej generacji konsol. Sony oficjalnie jednak ogłosiło, że niebawem zostanie ona zamknięta. Do kiedy abonenci mogą odebrać najgłośniejsze tytuły, znane z czasów świetności PlayStation 4?

PlayStation Plus Collection…

Uruchomiona w 2020 roku dla posiadaczy PS5 w ramach abonamentu PlayStation Plus usługa oferowała dostęp do 18 największych hitów z PlayStation 4. Była to świetna opcja dla osób, które nabyły najnowszą generację konsol spod szyldu Sony, jednak nie miały styczności z poprzednią. Dzięki temu jednostki te mogły zagrać w produkcje, którymi zachwycali się posiadacze PS4 na długo przed debiutem PS5.

Lista tytułów prezentowała (ba, dalej prezentuje!) się nad wyraz imponująco i od momentu debiutu rozrosła się do 20 pozycji. Obecnie jednak abonenci mają możliwość pobrania 19, gdyż dostępna na start Persona 5 opuściła to zacne grono. Lista gier aktualnie dostępnych w ramach PlayStation Plus Collection wygląda następująco:

…zostaje wyłączone

Oficjalna strona PlayStation niechętnie poinformowała graczy, że usługa zostanie wyłączona jeszcze w tym roku. Dlaczego niechętnie? Wystarczy spojrzeć na tytuł i sam komunikat – nic nie zapowiada tej nowiny, która ukrywa się na samym dole, bez jakiegokolwiek wyróżnienia. Tego typu zagranie ze strony Sony jest w moim odczuciu mało fair względem klientów, ale to tylko moje zdanie…

Przechodząc jednak do faktów – 9 maja 2023 roku PlayStation Plus Collection przestanie działać. Abonenci PlayStation Plus, posiadający PS5, mają czas na odebranie tych produkcji właśnie do tego czasu, aby mieć możliwość ogrywania ich nawet po wspomnianej dacie. Oczywiście, dopóki mają aktywną subskrypcję.

Ciekawe podejście do komunikacji marketingowej

Pomijając samą formę komunikatu, decyzja o wyłączeniu PlayStation Plus Collection jest nieco dziwna, jeśli weźmiemy poprawkę na fakt, że Sony do tej pory sprzedało 32,1 mln konsol PlayStation 5. Szczególnie jeśli mamy świadomość, iż 7,1 mln sztuk zostało sprzedanych tylko w okresie od października do grudnia 2022 roku. To naprawdę znacząca liczba!

Cóż, na pocieszenie Sony przygotowało oficjalną playlistę na Spotify, inspirowaną grami dodawanymi co miesiąc do PlayStation Plus. Ma być ona aktualizowana na bieżąco, w miarę dodawania kolejnych darmowych produkcji, dostępnych w ramach abonamentu. Osobiście jednak wolałbym chyba zachować dostęp do Kolekcji PS+…