Nowe hybrydowe smartwatche Garmina są dla tych, którzy cenią sobie styl

Elektronika nie może być wyłącznie zbitkiem technologii i cyfrowych patentów. Często liczy się również to, jak dobrze wygląda sprzęt, który mamy w rękach. W przypadku nowych smartzegarków Garmina o wyglądzie można powiedzieć więcej niż tylko „dobry”.

Stylowy i hybrydowy

Tym, co wyróżnia smartwatche vivomove Trend, jest połączenie tradycyjnych zegarków ze wskazówkami ze współczesnym ekranem wkomponowanym w tarczę. Wyświetlacz pojawia się wyłącznie wtedy, kiedy chcemy z niego skorzystać. Osoby martwiące się o czytelność ekranu ze względu na „analogowość” zegarka z pewnością ucieszy fakt, że podczas korzystania z funkcji cyfrowych wskazówki rozsuwają się, ułatwiając obsługę cyfrowych rozwiązań. Garmin podaje, że zegarek powinien wytrzymać do 5 dni bez ładowania.

Źródło: Garmin

Jak styl, to i odpowiednia personalizacja. vivomove Trend otrzymał aż cztery wersje kolorystyczne – czarną, brzoskwiniową, kremowozłotą oraz srebrną. Krawędź wykonano ze stali nierdzewnej, paski są natomiast silikonowe. Jeżeli chcecie stworzyć wyjątkową kombinację paska i koperty, możecie skorzystać z opcji personalizacji Your Watch, Your Way na oficjalnej stronie Garmina. Smartwatch cechuje się również wodoszczelnością na poziomie 5 ATM, więc możecie bez obaw używać go podczas pływania.

Garmin vivomove Trend – cyfrowe możliwości

Wśród możliwości, jakie przygotował dla Was Garmin w nowym zegarku, znajduje się możliwość sprawdzania wiadomości tekstowych, powiadomień z mediów społecznościowych oraz e-maili bezpośrednio na nadgarstku, oczywiście po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem z iOS lub Androidem. Niestety, tylko właściciele tych drugich będą w stanie odpowiadać gotowymi wiadomościami z zegarka. Na szczęście bez względu na preferowany system operacyjny nie zabrakło miejsca na obsługę płatności zbliżeniowych Garmin Pay.

Wśród innych wartych wspomnienia funkcji należy wymienić możliwość wysyłania wiadomości z aktualną lokalizacją do wskazanych kontaktów lub automatyczne przesyłanie powiadomienia podczas wybranych aktywności.

Zdrowie jest najważniejsze

vivomove Trend to również szereg funkcji monitorujących Wasze zdrowie i kondycję. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić przede wszystkim monitorowanie trzech podstawowych parametrów: tętna, snu i saturacji krwi. Zegarek przez całą dobę zbiera informacje, pozwala sprawdzić dane dotyczące np. przebiegu faz snu oraz informuje o nieprawidłowych wartościach tętna spoczynkowego.

Nowy smartwatch Garmina to również monitorowanie energii Body Battery, które określa jej poziom w ciągu dnia, szukając idealnego momentu na sport i odpoczynek, analiza poziomu stresu oraz wysyłanie przypomnień o relaksie i proponowanie odpowiednich ćwiczeń oddechowych, a także obserwowanie cyklu menstruacyjnego lub ciąży.

Źródło: Garmin

W kwestiach czysto sportowych vivomove Trend oferuje najbardziej popularne profile aktywności, tj. joga, trening siłowy, bieganie czy jazda rowerem. Po połączeniu zegarka ze smartfonem oraz aplikacją Garmin Connect otrzymamy możliwość dokładnego śledzenia dystansu, tempa i prędkości podczas uprawiania sportu. Właściciele zegarka sprawdzą również liczbę pokonanych pięter, przebytych kroków czy spalonych kalorii.

Dodatkowo smartwatch jest w stanie uwzględnić rzeczywisty wiek użytkownika, analizując tygodniową aktywność, tętno w spoczynku, BMI lub procentową zawartość tłuszczu, aby oszacować, czy ciało jest młodsze, czy starsze niż w rzeczywistości i podsunąć wskazówki, których stosowanie może poprawić kondycję właściciela.

vivomove Trend jest już dostępny na oficjalnej stronie Garmina w cenie 329,99 euro (równowartość ~1555 złotych).