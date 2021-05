Acer pokazał tyle nowości, że pewnie wymiękniecie w połowie

Podczas konferencji [email protected] producent z Tajwanu zaprezentował ogrom nowości, a także zapowiedział, że do 2035 roku całkowicie przejdzie na odnawialne źródła energii.

Aby osiągnąć ten cel, stworzono specjalną platformę „Earthion” (z połączenia słów „earth” i „mission”), która jest przestrzenią do realizacji inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co więcej, powstał już pierwszy produkt, który jest owocem współpracy pracowników i partnerów firmy. Jest to laptop Acer Aspire Vero, do produkcji którego wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu. Urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce na przełomie października i listopada 2021 roku.

Nowe laptopy i Chromebooki marki Acer dla klienta indywidualnego i biznesowego

Producent zaprezentował też nowego przedstawiciela popularnej serii Swift – model Swift X. Jest to pierwszy laptop z tej rodziny z samodzielną kartą graficzną – bardzo wydajną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Ponadto na jego pokładzie znajduje się procesor AMD Ryzen 7 5800U oraz do 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności do 2 TB. Całość zasila akumulator o pojemności 59 Wh, który ma zapewnić do 17 godzin pracy. Baterię można ładować przez port USB-C.



źródło: Acer

Acer Swift X wyposażono też wentylator zbudowany z 59 łopatek o grubości 0,3 mm każda i dwie miedziane rurki, które odprowadzają ciepło. Do tego oferuje on również 14-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD, obsługę WiFi 6 i czytnik linii papilarnych. Całość ma grubość 17,9 mm i waży 1,39 kg. Laptop będzie dostępny w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2021 roku w cenie od 3999 złotych.

Oprócz nowego laptopa z serii Swift, światło dzienne ujrzały także kolejne Chromebooki, w tym pierwszy z ekranem o przekątnej 17,3 cala. Acer Chromebook 317, bo o nim mowa, oferuje ponadto podświetlaną klawiaturę (w wybranych konfiguracjach) z sekcją numeryczną oraz skierowane do góry głośniki. Do tego na jego pokładzie znajduje się WiFi 6, dwa porty USB 3.2 Typu C oraz bateria, która ma zapewnić do 10 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu.



źródło: Acer

Wraz z Chromebook 317, Tajwański producent zaprezentował też modele Chromebook Spin 713 i Chromebook Enterprise Spin 713. Są to pierwsze Chromebboki, które spełniają kryteria platformy Intel Evo. Są one wyposażone m.in. w procesory Intel Core i7 11. generacji, Thunderbolt 4 oraz możliwy do obrócenia o 360° wyświetlacz o przekątnej 13,5 cala i rozdzielczości 2256×1504 pikseli, a do tego ich obudowy spełniają wymagania militarnej normy odporności MIL-STD-810H. Całość waży 1,37 kg i ma 16,9 mm grubości.

Do już ww. Chromebooków dołączyły również Acer Chromebook 514 (CB514-1W/CB514-1WT) z procesorami Intel Core (do 11. generacji), podświetlaną klawiaturą i opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych, a także Acer Chromebook Enterprise 514 (CB514-1W/CB514-1WT) i Acer Chromebook 314 (CB314-2H/CB314-2HT). Warto zauważyć, że ten ostatni ma na pokładzie procesor MediaTek MT8183 i baterię, która zapewnia do 15 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Acer Chromebook 514 (CB514-1W) będzie dostępny w Polsce w czwartym kwartale 2021 roku w cenie około 2399 złotych.



źródło: Acer

Kolejny nowościami tajwańskiej marki jest seria TravelMate P6, która skierowana jest do klienta biznesowego i ma zapewnić maksymalną wydajność podczas pracy w podróży. Według deklaracji producenta, laptopy będą pracować na jednym ładowaniu nawet przez 20 (!) godzin. Do tego użytkownik dostanie do dyspozycji 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), który w wybranych wersjach urządzenia można obrócić o 360°.

Na pokładzie laptopów z serii TravelMate P6 znajdują się też podświetlana klawiatura, pokryty szkłem Corning Gorilla Glass touchpad, czytnik linii papilarnych, kamera na podczerwień, dwa głośniki, procesory Intel Core i7 vPro 11. generacji, do 32 GB DDR4x RAM i dysk SSD o pojemności do 1 TB. Obudowy spełniają kryteria standardu MIL-STD-810H, a całość waży od 1 kg do 1,1 kg i pracuje na systemie Windows 10 Pro.

Nowe monitory i laptopy dla graczy

Acer nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał konferencji [email protected] do prezentacji nowych urządzeń dla graczy. Wśród nich znalazły się monitory Predator CG437K S, Predator X38 S i Predator X28. Pierwszy z nich charakteryzuje się 42,5-calowym (!) ekranem o rozdzielczości 4K z odświeżaniem 144 Hz i kompatybilnością z technologią NVIDIA G-SYNC. Do tego ma też taśmy LED RGB.

Drugi z monitorów ma natomiast zakrzywiony panel IPS o przekątnej 37,5 cala i rozdzielczości 3840×1600 pikseli z odświeżaniem 175 Hz (po podkręceniu), a do tego został wyposażony w G-SYNC Esports Mode i analizator opóźnień NVIDIA Reflex oraz technologię NVIDIA G-SYNC ULTIMATE. Trzeci z modeli oferuje z kolei 28-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 3840×2160 pikseli ze wsparciem HDR i odświeżaniem 155 Hz (po podkręceniu).

Predator CG437K S będzie dostępny w Polsce od 21 listopada w cenie od 7199 złotych, Predator X38 S od 21 września od 9999 złotych, a Predator X28 od 21 października od 5499 złotych.

Predator X38 S źródło: Acer

Jeśli natomiast chodzi o laptopy, to nowości są dwie. Pierwsza z nich, Predator Triton 500 SE, to – jak określa sam producent – „laptop do zadań specjalnych” dla bardzo wymagających użytkowników, którzy chcą grać w produkcje AAA. Wyposażono go w procesor Intel Core i9 11. generacji, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX3080 oraz nawet 64 GB DDR4 RAM o taktowaniu 3200 Hz i dysk SSD o pojemności do 4 TB. Co więcej, na jednym ładowaniu może pracować nawet do 12 godzin.

Warto też wspomnieć jeszcze o 16-calowym ekranie w technologii Mini LED o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2560×1600 pikseli z odświeżaniem na poziomie 165 Hz. Na rynku pojawią się jednak też wersje z matrycą IPS 2560×1600 pikseli 240 Hz oraz wyświetlaczem IPS 2560×1600 pikseli 165 Hz.



źródło: Acer

Kolejnym, nowym laptopem z serii Predator jest Predator Helios 500 z procesorem Intel Core i9 11. generacji z opcją przetaktowania, układem graficznym NVIDIA GeForce 3080, do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz, dwoma dyskami SSD PCIe NVMe w macierzy RAID i jednym dyskiem HDD SATA. Laptop będzie dostępny z ekranem o przekątnej 17,3 cala z matrycą 4K Mini LED 120 Hz z technologią AUO amLED, tylnym podświetleniem i strefowym wygaszaniem (FALD), zgodny ze standardem VESA Display HDR 1000 oraz wyświetlaczem Full HD 360 Hz od AUO.

Cena laptopa Predator Helios 500 w regionie EMEA będzie się zaczynać od 1999 euro, a jego sprzedaż rozpocznie się już w lipcu 2021 roku.

Jednocześnie Acer zaprezentował też m.in. router Predator Connect X5 5G CE, zewnętrzną kartę sieciową Predator Connect D5 5G oraz mysz gamingową Predator Cestus 335 z sensorem PixArt 3370 i częstotliwością próbkowania sygnału sięgającym 2000 Hz.