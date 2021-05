Intel zaprezentował „najlepszy na świecie procesor do laptopów do gier”

Amerykański gigant procesorów zaprezentował nową linię mobilnych układów Intel Core H 11. generacji o oznaczeniu kodowym „Tiger Lake-H”. Wśród nich znajduje się – według deklaracji producenta – „najlepszy na świecie procesor do laptopów gamingowych”.

Intel zaprezentował mobilne procesory 11. generacji z serii Intel Core H (Tiger Lake-H) do laptopów

Mobilne procesory 11. generacji z linii Intel Core H bazują na 10-nm procesie technologicznym SuperFin, a do tego mają nawet osiem rdzeni i 16 wątków oraz mogą osiągnąć jedno- lub dwurdzeniową „turbo wydajność” do 5,0 GHz. Co więcej, CPU może uzyskać bezpośredni dostęp do szybkiej pamięci GDDR6 na karcie graficznej, dzięki czemu gracze mają doświadczyć większej liczby klatek na sekundę i jednocześnie mniejszych opóźnień. Producent zapewnia też, że duże tekstury będą ładowanie szybciej.

Amerykanie podają również, że mobilne procesory 11. generacji z rodziny Tiger Lake-H oferują 2,5x większą przepustowość PCIe do CPU w porównaniu z układami 10. generacji z tej samej linii oraz aż trzykrotnie wyższą przepustowość w porównaniu do procesorów innych producentów z branży.

Laptopy z nowymi procesorami amerykańskiego giganta mają zapewnić wysoką wydajność i pozytywne doświadczenia nie tylko graczom, ale także twórcom i profesjonalistom. Dzięki 20 liniom PCIe Gen 4 oferują one m.in. strumieniowanie wideo 4K HDR / Dolby Vision, „bogate konfiguracje z szybką pamięcią masową”, obsługę WiFi 6E (Gig+) oraz Thunderbolt 4 z transferem do 40 GB/s.

Topowym układem z rodziny Tiger Lake-H jest Intel Core i9-11980HK, który sam producent określa „najlepszym na świecie procesorem do laptopów do gier” – to właśnie on potrafi osiągnąć częstotliwość taktowania na poziomie nawet 5,0 GHz.

Wraz z rodziną Tiger Lake-H, Amerykanie zaprezentowali również nowe procesory z serii vPro H. W jej przypadku topowym układem jest ośmiordzeniowy i 16-wątkowy Intel Core i9-11950H. Producent reklamuje je jako bardzo bezpieczne dzięki zastosowanym rozwiązaniom hardware’owym, chroniącym użytkowników m.in. przed atakami ransomware i związanymi z kryptowalutami.

Do tego do portfolio dołącza linia mobilnych procesorów Inel Xeon W-11000. Są one przeznaczone do komputerów osobistych, używanych przez profesjonalnych użytkowników, m.in. inżynierów, analityków danych, twórców treści i analityków finansowych, którzy muszą korzystać na co dzień z wielowątkowych aplikacji wymagających dużej wydajności.

Producent podaje, że mobilne procesory 11. generacji z serii Intel Core H (Tiger Lake-H) i Xeon W-11000 znajdą się w ponad 80 modeli laptopów, skierowanych do różnych grup klientów. Jednocześnie poinformował, że dostarczy do swoich partnerów ponad milion układów z pierwszej z ww. linii, dlatego nie powinno być problemów z dostępnością wyposażonych weń urządzeń w sklepach.