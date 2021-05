Acer wprowadza do Polski kolejną nowość – laptop Predator Triton 300 SE. W jego przypadku producentowi udała się niełatwa sztuka – połączenie wysokiej wydajności, zapewnianej przez topowe podzespoły, ze smukłą obudową i mobilnością. Według deklaracji firmy Acer, urządzenie to sprawdzi się zarówno jako narzędzie do pracy, jak i do roz(g)rywki po godzinach.

Predator Triton 300 SE to dowód na to, że smukły laptop też może być wydajną bestią

Laptop ten łączy w sobie czterordzeniowy procesor Intel Core i7-11370H 3,3 GHz (w trybie turbo nawet do 5,0 GHz) z ośmioma wątkami i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 z 6 GB dedykowanej pamięci. Jest to zestaw, którego potencjał z pewnością wykorzystają zapaleni gracze. Jednocześnie powinien od zapewnić świetne doświadczenia podczas pracy nawet podczas wykonywania bardziej skomplikowanych zadań i operacji.

W dodatku do dyspozycji użytkowników zostanie oddane do 24 GB DDR4-3200 RAM i dysk M.2 SSD o pojemności do 1 TB – te elementy również na pewno nie zawiodą oczekiwań wymagających osób. Wisienką na torcie jest fakt, że urządzenie ma grubość zaledwie 17,9 mm grubości i waży 1,8 kg – to sprawia, że jest ono wygodne w transporcie i może być swobodnie przenoszone z miejsca na miejsce, w zależności od potrzeb.

źródło: Acer

Co więcej, praca z dala od gniazdka nie jest niczym strasznym dla tego urządzenia, ponieważ (według deklaracji producenta) akumulator ma zapewnić nawet do 10 godzin działania. Nie jest natomiast specjalnym zaskoczeniem informacja, że całość działa pod kontrolą systemu Windows 10.

Ponadto specyfikacja Predator Triton 300 SE obejmuje także wyświetlacz IPS o przekątnej 14 cali i rozdzielczości Full HD, który może odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz. Na uwagę zasługuje też fakt, że na pokładzie tego urządzenia znajdują się również m.in. WiFi 6 oraz złącza Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 i HDMI 2.1.

Wymagających użytkowników może zainteresować jeszcze to, że Predator Triton 300 SE ma na pokładzie też wydajny system chłodzenia, na który składają się m.in. dwa wentylatory – każdy z nich ma 89 łopatek o grubości zaledwie 0,08 mm. Producent informuje, że są one inspirowane… piórami sowy.

Predator Triton 300 SE jest już dostępny w sklepie Media Expert za 6999 złotych. To cena za konfigurację z 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB oraz preinstalowanym systemem Windows 10 Home.