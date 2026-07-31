Komputery Apple zyskały nowe funkcje. Dzięki Google

Na komputerach Apple wdrażane są nowe funkcje, które jeszcze bardziej usprawnią codzienną pracę użytkownika. Maki otrzymały te opcje dzięki Google.

Nowe funkcje Google Gemini debiutują na komputerach Apple

W kwietniu 2026 roku na komputerach Apple pojawiła się nowa aplikacja. Gemini w wersji dedykowanej na macOS miało wesprzeć użytkowników w codziennej pracy i nieco ją przyspieszyć. Dotychczas posiadacz Maka mógł m.in. udostępniać okna konkretnych aplikacji, aby sztuczna inteligencja mogła przeanalizować treści wyświetlone na ekranie, wygenerować podsumowanie czy odpowiedzieć na pytania przesłane przez użytkownika. Ponadto AI oferowała też funkcję generowania obrazów za pomocą Nano Banana i filmów poprzez Veo.

Teraz Google pochwaliło się, że rozwija aplikację na komputery z macOS. Wystarczy, że użytkownik naciśnie i przytrzyma klawisz Fn, a następnie będzie swobodnie mówił to, co chce zapisać używając języka naturalnego. Co ważne – nie jest to zwyczajna funkcja dyktowania, która jest dostępna na Makach. Sztuczna inteligencja nie tylko zamieni mowę na tekst, ale również ulepszy go, w tym pozbawi wypełniaczy mowy (np. yyy, eee) czy poprawi brzmienie zdań.

Ponadto użytkownicy mogą wzbogacić funkcję inteligentnej transkrypcji o opcję rozumowania – wystarczy włączyć ją w ustawieniach aplikacji Gemini. Dzięki temu sztuczna inteligencja będzie mogła lepiej zrozumieć kontekst i treści wyświetlone na ekranie.

Google w komunikacie zaznacza, że AI będzie mogła pomóc wykonywać złożone zadania, w tym:

wyodrębnić i podsumować informacje – Google twierdzi, że użytkownik może zaznaczyć pliki, obrazy i dokumenty umieszczone na pulpicie, a następnie przekazać sztucznej inteligencji informacje o zadaniach do wykonania,

utworzyć i przepisać tekst – użytkownik może oznaczyć konkretny tekst widoczny na ekranie i za pomocą swojego głosu transkrybować go, wprowadzić poprawki i wkleić w pożądanym miejscu,

wygenerować oraz edytować obrazy – wystarczy że użytkownik głosowo opisze zmiany, jakie chcesz wdrożyć na wybranej grafice lub poprosić o wygenerowanie wizualizacji danego pomysłu.

Ulepszone Google Gemini na Makach – dostępność nowych funkcji

Google w komunikacie deklaruje, że nowe funkcje Gemini na komputerach Apple dostępne są globalnie. Na ten moment obsługiwany jest wyłącznie język angielski, jednak technologiczny gigant z Mountain View już teraz zapowiada, że wkrótce nowe funkcje Gemini będą też dostępne na macOS w kolejnych językach.

Nowe funkcje Gemini również w Dokumentach Google

Warto też wspomnieć, że Google ulepsza asystenta Gemini w Dokumentach Google. Bot AI może odczytywać, podsumowywać, a nawet reagować na komentarze umieszczone w danym pliku w Dokumentach. Użytkownik może poprosić AI o:

podsumowanie wątków komentarzy i wyodrębnienie najważniejszych tematów lub problemów,

dodawanie komentarzy w jego imieniu,

tworzenie szybkich odpowiedzi w wersji roboczej,

sugerowanie zmian w oparciu o komentarze innych współpracowników.

Z nowych funkcji można skorzystać z poziomu dolnego paska lub bocznego menu Gemini w Dokumentach Google. Póki co opcje wdrażane są dla użytkowników planów Business Standard i Plus, Enterprise Standard i Plus, Education Plus, Google AI Pro i Ultra, Google AI Pro for Education, Teaching and Learning oraz AI Expanded Access.