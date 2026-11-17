Do Black Friday jeszcze daleko, ale wiele sklepów już teraz zachęca swoich klientów do zakupów. W Lidlu startują okazje w ramach Black Weeks, a jedną z wyjątkowych ofert jest promocja na kompaktowego robota kuchennego. Ten sprzęt jeszcze nie był tak tani.
Kompaktowy robot kuchenny z Wi-Fi za 649 złotych w Lidlu – tak tanio jeszcze nie było
Lidl zaanonsował nowe promocje z okazji Black Weeks na wszelkiej maści elektronikę. Na liście znalazł się kompaktowy Lidlomix Monsieur Cuisine Compact, który zadebiutował na polskim rynku w listopadzie 2025 roku. Wygląda na to, że robot nigdy wcześniej nie był aż taki tani.
Termorobot MC Compact z Wi-Fi to sprzęt o mocy 1100 W i misie o pojemności 1,5 litra, łączący m.in. funkcje gotowania, miksowania, siekania, wyrabiania ciasta oraz gotowania na parze. Model ten to mniejszy i młodszy brat kultowego robota MC Smart, który świetnie sprawdzi się w mniejszych mieszkaniach, w rękach singli lub małych rodzin.
Z okazji Black Weeks w Lidlu już od 19 listopada 2026 roku kompaktowy Lidlomix będzie dostępny za 649 złotych, czyli o 250 złotych taniej (standardowo kosztuje 899 złotych). Warto wspomnieć, że w dniu premiery maszyna sprzedawana była za 1099 złotych.
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Jeszcze więcej sprzętów w obniżonych cenach na Black Weeks 2026 w Lidlu
W ofercie Lidla znalazło się znacznie więcej propozycji na sprzęt (nie tylko kuchenny) w obniżonych cenach z okazji Black Weeks. Taniej kupicie m.in.:
- przystawkę do gotowania na parze do termorobota MC Compact SilverCrest za 34,50 złotych (zamiast 69 złotych),
- frytkownicę beztłuszczową Tefal Easy Fry Compact Digital EY1458, 3 litry, 1300 W za 189 złotych (zamiast 239 złotych) – oferta już obowiązuje,
- automatyczny ekspres do kawy De’Longhi Magnifica S, 1450 W za 899 złotych (zamiast 1149 złotych),
- naleśnikarkę SilverCrest o średnicy 30 centymetrów – za 59,99 złotych (zamiast 79,99 złotych),
- generator pary Tefal Express SV4110 2200 W za 299 złotych (zamiast 499 złotych)
- akumulatorowy odkurzacz pionowy Grundig VCH 9831 L, 2 w 1, 100 W za 299 złotych (zamiast 499 złotych),
- odkurzacz piorący SpotClean Mini Bissel za 389 złotych (zamiast 429 złotych),
- akumulatorowy odkurzacz pionowy Rowenta Dual Force 2 w 1, 18 V za 499 złotych (zamiast 679 złotych),
- soniczną szczoteczkę do zębów Dentalux za 129 złotych (zamiast 199 złotych),
- suszarkę do włosów z jonizacją 2200 W Cien za 39,99 złotych (zamiast 49,99 złotych),
- suszarkolokówkę 3 w 1 1600 W Cien za 179 złotych (zamiast 249 złotych),
- golarkę elektryczną Cien za 49,99 złotych (zamiast 59,99 złotych),
- trymer Cien za 49,99 złotych (zamiast 59,99 złotych).
Z obniżek skorzystają też majsterkowicze. Promocje obejmują m.in.:
- akumulatorową wiertarkowkrętarkę Parkside 20 V za 119 złotych (zamiast 179 złotych),
- akumulatorową wkrętarkę z zestawem bitów lub akumulatorową wkrętarkę Rapidfire, 4 V Parkside za 59,99 złotych (zamiast 79,99 złotych),
- wyrzynarkę 800 W Parkside za 89 złotych (zamiast 149 złotych),
- narzędzie wielofunkcyjne o mocy 250 W za 69 złotych (zamiast 129 złotych).
Większość ofert będzie dostępna zarówno w sklepach stacjonarnych Lidl, jak i w sklepie internetowym. Promocje na sprzęt kuchenny, porządkowy i pielęgnacyjny obowiązują od czwartku 19 listopada 2026 roku, natomiast obniżki na urządzenia dla majsterkowiczów – od soboty 21 listopada 2026 roku.