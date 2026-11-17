Do Black Friday jeszcze daleko, ale wiele sklepów już teraz zachęca swoich klientów do zakupów. W Lidlu startują okazje w ramach Black Weeks, a jedną z wyjątkowych ofert jest promocja na kompaktowego robota kuchennego. Ten sprzęt jeszcze nie był tak tani.

Kompaktowy robot kuchenny z Wi-Fi za 649 złotych w Lidlu – tak tanio jeszcze nie było

Lidl zaanonsował nowe promocje z okazji Black Weeks na wszelkiej maści elektronikę. Na liście znalazł się kompaktowy Lidlomix Monsieur Cuisine Compact, który zadebiutował na polskim rynku w listopadzie 2025 roku. Wygląda na to, że robot nigdy wcześniej nie był aż taki tani.

Termorobot MC Compact z Wi-Fi to sprzęt o mocy 1100 W i misie o pojemności 1,5 litra, łączący m.in. funkcje gotowania, miksowania, siekania, wyrabiania ciasta oraz gotowania na parze. Model ten to mniejszy i młodszy brat kultowego robota MC Smart, który świetnie sprawdzi się w mniejszych mieszkaniach, w rękach singli lub małych rodzin.

Monsieur Cuisine Compact | źródło: Lidl

Z okazji Black Weeks w Lidlu już od 19 listopada 2026 roku kompaktowy Lidlomix będzie dostępny za 649 złotych, czyli o 250 złotych taniej (standardowo kosztuje 899 złotych). Warto wspomnieć, że w dniu premiery maszyna sprzedawana była za 1099 złotych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Lidlomix – wszystko, co musisz wiedzieć

Jeszcze więcej sprzętów w obniżonych cenach na Black Weeks 2026 w Lidlu

W ofercie Lidla znalazło się znacznie więcej propozycji na sprzęt (nie tylko kuchenny) w obniżonych cenach z okazji Black Weeks. Taniej kupicie m.in.:

przystawkę do gotowania na parze do termorobota MC Compact SilverCrest za 34,50 złotych (zamiast 69 złotych),

frytkownicę beztłuszczową Tefal Easy Fry Compact Digital EY1458, 3 litry, 1300 W za 189 złotych (zamiast 239 złotych) – oferta już obowiązuje,

automatyczny ekspres do kawy De’Longhi Magnifica S, 1450 W za 899 złotych (zamiast 1149 złotych),

naleśnikarkę SilverCrest o średnicy 30 centymetrów – za 59,99 złotych (zamiast 79,99 złotych),

generator pary Tefal Express SV4110 2200 W za 299 złotych (zamiast 499 złotych)

akumulatorowy odkurzacz pionowy Grundig VCH 9831 L, 2 w 1, 100 W za 299 złotych (zamiast 499 złotych),

odkurzacz piorący SpotClean Mini Bissel za 389 złotych (zamiast 429 złotych),

akumulatorowy odkurzacz pionowy Rowenta Dual Force 2 w 1, 18 V za 499 złotych (zamiast 679 złotych),

soniczną szczoteczkę do zębów Dentalux za 129 złotych (zamiast 199 złotych),

suszarkę do włosów z jonizacją 2200 W Cien za 39,99 złotych (zamiast 49,99 złotych),

suszarkolokówkę 3 w 1 1600 W Cien za 179 złotych (zamiast 249 złotych),

golarkę elektryczną Cien za 49,99 złotych (zamiast 59,99 złotych),

trymer Cien za 49,99 złotych (zamiast 59,99 złotych).

Generator pary Tefal Odkurzacz Rowenta Dual Force Odkurzacz piorący SpotClean źródło: Lidl

Z obniżek skorzystają też majsterkowicze. Promocje obejmują m.in.:

akumulatorową wiertarkowkrętarkę Parkside 20 V za 119 złotych (zamiast 179 złotych),

akumulatorową wkrętarkę z zestawem bitów lub akumulatorową wkrętarkę Rapidfire, 4 V Parkside za 59,99 złotych (zamiast 79,99 złotych),

wyrzynarkę 800 W Parkside za 89 złotych (zamiast 149 złotych),

narzędzie wielofunkcyjne o mocy 250 W za 69 złotych (zamiast 129 złotych).

źródło: Lidl

Większość ofert będzie dostępna zarówno w sklepach stacjonarnych Lidl, jak i w sklepie internetowym. Promocje na sprzęt kuchenny, porządkowy i pielęgnacyjny obowiązują od czwartku 19 listopada 2026 roku, natomiast obniżki na urządzenia dla majsterkowiczów – od soboty 21 listopada 2026 roku.