Nowy Realme C65 5G jest wyjątkowy, a mimo to po prostu OK

Producenci wprowadzają na rynek tak dużo smartfonów, że muszą naprawdę postarać się, aby każdy z nich jakoś wyróżniał się na tle konkurencji. Nowy Realme C65 5G też to robi, ale jego „wyjątkowość” trudno uznać za killer feature. W ogólnym rozrachunku urządzenie jest po prostu OK.

Specyfikacja smartfona Realme C65 5G

Wyjątkowość tego modelu objawia się w tym, że jest to pierwszy na świecie smartfon z „nowym” procesorem MediaTek Dimensity 6300 (6 nm), który od układu MediaTek Dimensity 6100+ różni się wyłącznie minimalnie wyższą częstotliwością taktowania dwóch mocniejszych rdzeni (2,4 vs 2,2 GHz). Nie jest to zatem rewolucyjna zmiana i dlatego trudno uznać nowego MediaTeka za killer feature. Fajnie, że jest, ale nikomu z tego powodu szczęka nie opadnie.

źródło: producent

Tym, co może zrobić zdecydowanie większe wrażenie na klientach, jest wyświetlacz, ponieważ oferuje on funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 120 Hz (jest ona dynamicznie dostosowywana i może wynosić 50, 60, 90 lub 120 Hz). Jednocześnie jest to jednak panel LCD o rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli. Jego maksymalna jasność to 625 nitów, a minimalna tylko 1 nit (co także należy zaliczyć na plus).

Smartfon oferuje również 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie. Ten ostatni odpowiada też za rozpoznawanie gestów, wykonywanych dłonią – można nimi na przykład odebrać połączenie lub wyciszyć przychodzącą rozmowę. Ponadto wokół aparatu przedniego może aktywować się Mini Capsule 2.0, czyli rozwiązanie podobne do Dynamicznej Wyspy w iPhone’ach.

źródło: producent

Z iPhone’ów zaczerpnięto coś jeszcze – boczny klawisz z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych (Dynamic Button) oferuje bowiem możliwość aktywacji wybranej funkcji, na przykład trybu samolotowego, latarki lub aplikacji aparatu.

Urządzenie ma też fabrycznie wgrany system Android 14 i producent chwali się certyfikatem TÜV SÜD, który ma potwierdzać, że oprogramowanie będzie działało płynnie przez 48 miesięcy. Zasilaniem smartfona zajmie się zaś akumulator o pojemności, który obsługuje ładowanie (przez port USB-C) z mocą 15 W.

Do tego Realme C65 5G oferuje jeszcze Bluetooth 5.3, slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB, dwa sloty na karty nano SIM (niehybrydowy dual SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość waży 190 gramów oraz ma wymiary 165,6×76,1×7,89 mm i certyfikat IP54.

Cena Realme C65 5G

W Indiach, gdzie dziś zadebiutował ten smartfon, klienci mają do wyboru trzy konfiguracje pamięciowe:

4/64 GB za 10499 rupii (równowartość ~510 złotych),

4/128 GB za 11499 rupii (~560 złotych),

6/128 GB za 12499 rupii (~605 złotych).

Aktualnie nie mamy informacji odnośnie dostępności tego modelu w innych krajach.