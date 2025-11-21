Konsola PlayStation w najniższej cenie w historii

W listopadzie 2025 roku minęło 6 lat od premiery PlayStation 5. Tym okresie konsola doczekała się kilku rewizji, mocniejszego wariantu i „dyskowych zawirowań”. Z okazji Czarnego Piątku przeglądamy promocje związane ze sprzętem i akcesoriami do niego.

Białe PlayStation, Czarny Piątek, a ceny na czerwono

Nie przedłużając wstępu rozmową o specyfikacji i zadawanie pytań, czy warto kupić PS5 (bo warto), przejdźmy od razu do najtańszego sposobu, aby w trakcie świątecznej przerwy mieć sprzęt, na którym ogracie Death Stranding 2: On the Beach i Ghost of Yotei lub będziecie mogli wyczekiwać premiery Saros oraz Marvel’s Wolverine, czyli PlayStation 5 Slim w wersji pozbawionej napędu.

Obecnie w wielu sklepach PlayStation 5 Slim Digital kupicie w cenie 1599 złotych. Co ciekawe, sklepom udało się znaleźć w magazynach jeszcze kilka egzemplarzy wersji D-chassis, charakteryzującej się kilkoma drobnymi zmianami i nieco większą ilością pamięci wewnętrznej.

W przypadku zdecydowania się na wersję E-chassis (lub spóźnienia się na zakupy starszej edycji) pocieszeniem może być dołączany do zestawu pakiet „Rozkwitający Chaos” do Fortnite’a, na który składa się kilka przedmiotów kosmetycznych i 1000 V-dolców.

Jeżeli jednak wierzycie, że fizyczna dystrybucja musi przetrwać i otrzymaliście wytyczne od rodziców/narzeczonej lub narzeczonego/samych siebie, że prezent musi kosztować do 2000 złotych to się świetnie składa – PlayStation 5 Slim w wersji z napędem wyceniono obecnie na 1999 złotych. Ponownie fani Fortnite’a powinni spojrzeć przychylniejszym okiem na ofertę niektórych sklepów – część z nich oferuje bazowy zestaw, a inne mają w tej cenie wymieniony wyżej pakiet.

A może od momentu premiery PlayStation 5 Pro pieczołowicie zbieraliście grosz do grosza, aby kupić konsolę w tym roku i liczyliście na niższe ceny w trakcie „czarnego listopada”? Nie przeliczyliście się. W wielu elektromarketach powinniście znaleźć sprzęt w cenie 3049 złotych i jest to najniższa cena w historii (uwzględniając oficjalną, polską dystrybucję).

A co z innymi sprzętami PlayStation? Niektóre z nich też kupicie taniej!

Najbardziej poszkodowani mogą poczuć się chętni na zakup handhelda lub słuchawek. Porównywarki i oferta sklepów nie pozostawiają złudzeń – PS Portal czy PlayStation Pulse lub Explore nie zostały szczególnie przecenione z okazji Black Friday 2025. Co innego PlayStation VR 2 – zestaw do wirtualnej rzeczywistości potrafi kosztować obecnie od 1499 złotych, co stanowi najbardziej korzystną cenę od kilku miesięcy.

No i nie zapominajmy o kontrolerach. DualSense w podstawowych kolorach (m.in. biały, czarny, błękitny czy różowy) kupicie obecnie za 229 złotych, a cenę edycji Chroma obniżono z 329 na 269 złotych. Pad dla bardziej wymagających graczy, czyli DualSense Edge w czarnym kolorze, wyceniono teraz w niektórych sklepach na 729 złotych.