Duży ekran i 5G. Oto czym kusi ten tablet

Ma bardzo duży ekran, oferuje łączność 5G, a do tego nie należy do szczególnie drogich. Tak pokrótce prezentuje się charakterystyka tabletu Alldocube iPlay 70 Max Pro, który oficjalnie zadebiutował już na rynku.

Alldocube iPlay 70 Max Pro to tablet z (bardzo) dużym ekranem

Tym, co szczególnie wyróżnia tablet Alldocube iPlay 70 Max Pro, jest olbrzymi wyświetlacz IPS. Cechuje go mianowicie przekątna aż 13 cali. Rozdzielczość 2560×1600 pikseli pozwala zrobić użytek z tak dużej powierzchni, ale jasność – sięgająca jedynie 500 nitów – każe raczej myśleć o nim jak o sprzęcie do korzystania wewnątrz pomieszczeń. Niekoniecznie w domu, szczególnie że obsługuje on łączność 5G, obok Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Nie zabrakło też systemu Widevine L1.

Co poza tym? Tablet Alldocube iPlay 70 Max Pro wykorzystuje 8-rdzeniowy procesor Unisoc S715, wykonany w procesie technologicznym 6 nm i oferujący częstotliwość taktowania do 2,2 GHz. Nie jest to szczególnie potężna jednostka, ale nie jest też absolutnie budżetowa – na poziomie Dimensity 1080. Współpracuje z nią 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci masowej typu UFS 2.2. Gdyby tej ostatniej okazało się za mało, można skorzystać z karty microSD.

Alldocube iPlay 70 Max Pro (źródło: Alldocube)

Na pokładzie znajduje się jeszcze akumulator o pojemności 10000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W, moduł GPS oraz 8 głośników i 2 mikrofony. Z tyłu ma aparat o rozdzielczości 13 Mpix, z przodu zaś – 8 Mpix. Całość uzupełnia system Android 15, a wieńczy konstrukcja o wymiarach 298,4×193,4×7,1 mm.

Taka konfiguracja wskazuje na całkiem ciekawą propozycję – szczególnie dla osób zainteresowanych dużym, mobilnym ekranem do oglądania filmów i seriali czy też codziennych zadań związanych z przeglądaniem internetu. Tym bardziej, że nie należy do szczególnie drogich. Skoro już o tym mowa…

Alldocube iPlay 70 Max Pro (źródło: Alldocube)

Ile kosztuje tablet Alldocube iPlay 70 Max Pro?

Tablet Alldocube iPlay 70 Max Pro trafił do sprzedaży w Japonii, gdzie jego cena wynosi 29999 jenów. Po obecnym kursie przekłada się to na ~705 złotych. Nieznana jest jednak przyszłość urządzenia poza Krajem Kwitnącej Wiśni.