Lubisz Pokemony? Razer ma coś w sam raz dla Ciebie

Niemal każdy gracz zdaje sobie sprawę, że Razer większość swoich produkt nazywa na cześć wyjątkowych zwierząt – zarówno tych prawdziwych, jak i mitycznych. Producent udowodnił właśnie, że połączenie czarnej wdowy z Pokemonem jest jak najbardziej możliwe.

Nowa kolekcja Razera

Wyjątkowe współprace producentów sprzętu komputerowego i znanych marek to nie tylko okazja do zaoferowania limitowanych przedmiotów kolekcjonerskich. To także szansa na dotarcie do nowej grupy odbiorców. Przyglądając się serii, którą właśnie zaprezentował Razer widać, że spodoba się ona przede wszystkim fanom Pikachu, Bulbasaura, Charmandera i Squirtle’a.

Podobnie jak cztery kultowe i różne Pokemony z pierwszej generacji, tak oferta Razera rozwinęła się o cztery produkty inspirowane kultową japońską serią z czterech różnych kategorii. W ten sposób nic nie stoi na przeszkodzie, aby skompletować niemalże pełen Poke-razerowy zestaw.

Lista produktów Razer Pokemon Edition

Współpracę otwórzmy tym, z czego najbardziej słynie Razer, czyli mysz. Bazą nie jest jednak ani kultowy Deatadder, ani rozbudowany Basilisk, tylko Cobra. Podobnie jak podstawowy wariant, jest to przewodowy gryzoń, wyposażony w sensor optyczny o czułości 8600 DPI i optyczne przełączniki 3. generacji. Do dyspozycji użytkownika oddano 6 programowalnych przycisków, a miłym dodatkiem jest konfigurowalne podświetlenie RGB Razer Chroma.

Razer Cobra Pokemon Edition – fot. Razer

Aby ślizgacze radziły sobie pewnie i nie rysowały się od powierzchni biurka, Poke-Cobra może śmigać po podkładce Gigantus V2 M. Powierzchnia akcesorium wynosi 360 x 275 mm, oferuje zaokrąglone brzegi, a wierzch wykonano z połączenia tkaniny i mikrowłókien.

Razer Gigantus V2 M Pokemon Edition – fot. Razer

Skoro mamy już myszkę i podkładkę, nie mogło zabraknąć także klawiatury. Tu Razer stawia na swojego króla, czyli rozwijanej od 2010 konstrukcji – mowa o modelu BlackWidow, w tym przypadku w wersji V4 X. To pełnowymiarowa konstrukcja z mechanicznymi przełącznikami Razer Green, podświetleniem Chroma RGB, dedykowaną rolką do obsługi mediów oraz sześcioma przyciskami do programowania makr.

Razer BlackWidow V4 X Pokemon Edition – fot. Razer

Listę zamykają przewodowe słuchawki Razer Kraken V4 X. Pełnowymiarowa konstrukcja z przetwornikami TriForce o średnicy 40 mm powinna przypaść do gustu każdemu graczowi, podobnie jak oddychająca tkanina, złącze USB-C, oświetlenie RGB czy dedykowany mikrofon, który można wyciszyć za pomocą jednego kliknięcia.

Razer Kraken V4 X Pokemon Edition – fot. Razer

Z wyjątkiem podkładki Gigantus V2 M, wszystkie produkty możecie już zamawiać na oficjalnie stronie Razera. Wysyłka każdego produktu metodą Standard jest darmowa, a ceny prezentują się następująco: