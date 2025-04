Samsung Auto to alternatywa dla Android Auto. Brzmi ciekawie, ale jest spory problem

Użytkownicy smartfonów z Androidem mają Android Auto. iPhone’y zapewniają Apple CarPlay. Samsung Auto to z kolei dla nich nowa, interesująca alternatywa. Niestety, niekoniecznie będziemy mogli z niej skorzystać.

Samsung Auto, czyli alternatywa dla Android Auto

Zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay, to dwa świetne rozwiązania zapewniające wygodny dostęp do aplikacji zainstalowanych na smartfonie, gdy jedziemy samochodem. Co ciekawe, Koreańczycy postanowili stworzyć podobne oprogramowanie dla kierowców. Nazywa się ono Samsung Auto.

Samsung Auto jest częścią aktualizacji One UI 7.0, ale należy zwrócić uwagę, że nowości oferowane w ramach tej aktualizacji różnią się zależnie od regionu. Otóż wspomniane oprogramowanie jest dostępne w Chinach i nie można z niego skorzystać w Europie. Mimo tego warto się przyjrzeć temu, co oferuje omawiane rozwiązanie.

Co oferuje Samsung Auto?

Mamy do czynienia z oprogramowaniem, które pozwala uruchamiać wybrane aplikacje na ekranie samochodu. Za komunikację głosową i obsługę poleceń odpowiada Bixby. Przypominam, że asystentem głosowym w Android Auto jest Asystent Google, a Apple CarPlay korzysta z możliwości oferowanych przez Siri.

W związku z tym, że łączenie z autem odbywa się za pomocą Baidu CarLife+ lub ICCOA CarLink, czyli standardów używanych na rynku chińskim, nie możemy z tego skorzystać w Europie. Ponadto aplikacja Samsung Auto nie jest u nas oficjalnie dostępna, ale akurat to jest mniejszym problemem.

Powyższe wymogi sprawiają również, że nie możemy zobaczyć, jak dokładnie wygląda interfejs Samsung Auto na ekranie samochodu. Jednak zrzuty ekranu, udostępnione przez serwis 9to5Google, dają nam pewien podgląd tego, jak prezentuje się oprogramowanie. Widać wyraźne podobieństwo do Android Auto czy Apple CarPlay.

Główny ekran składa się z trzech widżetów, aczkolwiek ostatecznie ich liczba może być zależna od aktualnie używanych aplikacji. Mamy widżet nawigacji, a także widżet odtwarzacza muzyki i jeden dodatkowy widżet. Ten trzeci może wyświetlać informacje kontekstowe, jak przykładowo zbliżające się wydarzenie w kalendarzu, ale nie jest to pewne. Do tego dochodzą skróty do czterech aplikacji znajdujące się tuż przy jednej z krawędzi ekranu.

Wśród ciekawszych funkcji znajduje się obsługa wiadomości, które zawierają informacje o lokalizacji. Mogą one zostać rozpoznane i wówczas na ekranie samochodu wyświetli się stosowny komunikat. Po jego wybraniu rozpoczyna się prowadzenie do celu wspomnianego w wiadomości. Kolejną przydatną funkcją może być „rozpoznawanie adresów w celu szybkiej nawigacji”. Integracja z niektórymi aplikacjami pozwala rozpoznawać adresy wyświetlane w tych aplikacjach. Następnie, za pomocą specjalnego przycisku, można ten adres wysłać od razu ze smartfona do samochodu.

Podobne funkcje nie są dostępne w Android Auto, a mogłoby okazać się całkiem przydatne. Niestety, obecnie nie ma jakichkolwiek wskazówek sugerujących wprowadzenie Samsung Auto w Europie.