Rób triki i wygraj złote trucki z Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 za prawie pół miliona

Złoto to jeden z najcenniejszych materiałów na Ziemi. Jako że mowa tutaj o metalu szlachetnym, można z niego wytwarzać różne elementy. Jeżeli kiedykolwiek marzyła Wam się jazda na złotej deskorolce, wkrótce będziecie mogli częściowo spełnić swoje marzenie.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 tuż za rogiem

W marcu 2025 roku wielu graczy było świadkami zapowiedzi, której szansa na pojawienie się była minimalna. Kolejny remake, tym razem ostatnich dwóch części Tony Hawk’s Pro Skater, zanim seria ewoluowała wraz z THPS: Underground, został przecież ubity przez Activision w 2022 roku, a studio odpowiedzialne za poprzedni tytuł – Vicarious Visions – weszło w szeregi Blizzarda i przemianowano je na Blizzard Albany.

Wychodzi jednak na to, że gigant należący do Microsoftu domknie sprawę zapoczątkowaną w 2020 roku i 11 lipca gracze odkurzą swoje deskorolki, odwrócą czapki z daszkiem do tyłu, wrzucą „Ace of Spades” na walkmana i ponownie wyjadą na wirtualne ulice w celu zbierania liter „S-K-A-T-E” oraz wykręcania szalonych kombosów. Co więcej, tym razem umiejętność opanowania deski czy znajomość skateparków może przybliżyć Was do zostania milionerami.

Złote combo

11 lipca, czyli w dniu premiery nowego THPS, startuje konkurs Grind to 100. Założenia zabawy są bardzo proste – wyznacznikiem ukończenia wyzwania jest zdobycie wszystkich osiągnięć w grze. Twórcy postarali się o podobny zestaw zadań, co w Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Czekają Was zatem zarówno proste misje pokroju ukończenia trybu kariery, jak i szalone wyzwania wymagające wykręcenia np. 10 milionów punktów.

Ważne, że czas liczony jest od momentu zdobycia pierwszego osiągnięcia do ostatniego. Nie ma więc znaczenia, czy wyzwanie rozpoczniecie w dniu premiery, czy za kilka dni. Jeżeli Wasz speedrun będzie trwał najkrócej ze wszystkich nadesłanych, wygrywacie.

A trzeba przyznać, że jest o co walczyć. Główną i jedyną nagrodą w Grind to 100 jest zestaw trucków – metalowych elementów łączących blat z kółkami deskorolki – wykonanych z miedzi i pokrytych 24-karatowym złotem, stworzonych przez francuską odlewnię Fonderie d’art Macheret. Pozłacane są także złączki śrubowe, śruby i podkładki. Jedynie tuleje znajdujące się wewnątrz konstrukcji są tradycyjnie czarne. Całość zamknięto w wyjątkowym, ekskluzywnym pudełku i co najważniejsze – trucki można bez problemu przymocować do prawdziwej deski.

Wartość trucków została wyceniona przez londyńskie Hatton Jewels na 100 tysięcy funtów (~492 tysiące złotych). Trzeba przyznać, że przejażdżka deską, która po zamontowaniu nagrody byłaby w teorii więcej warta niż nowe Porsche z salonu, brzmi niewiarygodnie.

Konkurs trwa do 11 sierpnia 2025 roku. Aby wziąć w nim udział, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz ogrywać Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One lub Xbox Series X|S. Formularz będący dowodem na wykonanie zadania wymaga m.in. przesłania danych dotyczących zdobycia pierwszego i ostatniego osiągnięcia wraz ze zrzutami ekranu.

Regulamin konkursu „TONY HAWK’S™ PRO SKATER™ 3+4 LAUNCH COMPETITION (GRIND TO 100)” (PDF)