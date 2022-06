Toshiba sprawi, że samochody autonomiczne będą „widzieć” na odległość do 300 metrów

Japończycy zaprezentowali najmniejszy na świecie system LiDAR. Co więcej, Toshiba chwali się, że zasięg wykrywania obiektów przed samochodem wynosi 300 metrów.

Niewielki rozmiar i daleki zasięg

Systemy LiDAR znajdziemy już w wielu nowych samochodach, szczególnie tych należących do marek premium. Dzięki współpracy z radarami, kamerami i innymi czujnikami, a także zastosowaniu odpowiednio szybkich komputerów, LiDAR zwiększa możliwości oferowane przez funkcje autonomiczne. Dodatkowo może być on wykorzystany w zaawansowanych rozwiązaniach wspierających i wręczających kierowcę, w tym również w jeździe autonomicznej 3. i 4. poziomu.

Dla wielu producentów samochodów LiDAR stał się wręcz niezbędnym elementem wykorzystywanym do oferowania zaawansowanych funkcji z zakresu jazdy autonomicznej. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na takie systemy rośnie i kolejne firmy chcą sprzedawać własne rozwiązania producentom samochodów. Wśród nowych propozycji znajduje się LiDAR opracowany przez markę Toshiba.

Toshiba chwali się, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie półprzewodników i technologii optycznych jest w stanie zrealizować miniaturyzację systemów LiDAR stosowanych w samochodach. Dowodem tego ma być nowy „projektor” LiDAR, który ma 71 cm3.

Mimo zmniejszenia rozmiarów, Japończykom udało się zachować naprawdę dobrą specyfikację, która jak najbardziej może zainteresować największych graczy na rynku motoryzacyjnym. Nowy LiDAR o wielkości zbliżonej do dłoni oferuje zasięg wykrywania różnych obiektów do 300 metrów, a także zapewnia rozdzielczość obrazu 1200×84 pikseli.

Poprawa bezpieczeństwa

Toshiba wskazuje, że zła pogoda i inne niekorzystne warunki mogą mieć naprawdę spory wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze. Dodatkowo kamery i radary nie zawsze poprawnie radzą sobie z rozpoznawaniem otoczenia w takich warunkach. Właśnie m.in. tutaj sprawdzi się nowy system LiDAR, który ma pomagać w dokładniejszym wykrywaniu warunków drogowych i wspomagać podejmowanie decyzji dotyczących ruchu.

Niewykluczone, że nowy system zaprojektowany przez japońską firmę już niebawem trafi do pojazdów i poprawi poziom bezpieczeństwa. Toshiba zamierza bowiem go skomercjalizować w roku podatkowym 2023. Co więcej, oczekuje, że znajdzie on zastosowanie również w robotach, dronach i urządzeniach zabezpieczających.