Jesteś klientem tego operatora? Zapłacisz mniej za jedzenie

Jeden z najbardziej znanych w naszym kraju operatorów telekomunikacyjnych dołącza do świetnej akcji. Dzięki niej zapłacisz za jedzenie jeszcze mniej.

Za wykwintne jedzenie zapłacisz teraz mniej

Restaurant Week jest rokrocznym wydarzeniem, podczas którego wiele restauracji przygotowuje trzy autorskie, popisowe posiłki degustacyjne w niższych cenach. Komplet dań obejmuje przystawkę, danie główne oraz deser. Dla klientów jest to szansa na spróbowanie czegoś nowego, z kolei restauracje mogą powalczyć o nowych klientów.

Do tego corocznego wydarzenia dołączył właśnie jeden z najbardziej znanych w Polsce operatorów telekomunikacyjnych. Użytkownicy aplikacji Mój Orange znajdą w niej teraz nowy zestaw kuponów zniżkowych. Dzięki temu popisowe dania degustacyjne będą kosztowały jeszcze mniej. Kupony są dostępne w aplikacji aż do 19 listopada 2025 roku.

Aby skorzystać z Restaurant Week, wystarczy zarezerwować stolik na konkretną datę i godzinę w wybranym lokalu za pośrednictwem strony internetowej. W akcji biorą udział setki restauracji, a w samej Warszawie jest ponad 80 propozycji. Listę wszystkich restauracji znajdziecie na stronie internetowej akcji Restaurant Week.

Jeszcze więcej okazji u pomarańczowego operatora

Poza kuponami zniżkowymi do restauracji biorących udział w Restaurant Week, w Mój Orange pojawiły się nowe okazje. Tym razem taką okazją jest trzymiesięczny, bezpłatny dostęp do usługi opaska SOS przeznaczonej dla seniorów. Akcesorium sprawdzi się w sytuacjach zagrożenia życia i jest w sprzedaży od marca 2024 roku. Głównym zadaniem opaski jest wykrywanie upadków, możliwość wezwania pomocy czy śledzenie lokalizacji. Ponadto użytkownik może za jej pośrednictwem dzwonić i odbierać połączenia głosowe.

W tym tygodniu Orange przygotowało też nową dawkę inspiracji biznesowych oraz upominek, a jest nim miesięczny bezpłatny dostęp do cybertarczy.

Warto wspomnieć, że Orange we wrześniu 2025 roku rozpoczęło sprzedaż światłowodu w salonach Canal+. Ponadto Orange posumowało rozwój światłowodu w ciągu ostatnich 10 lat. Do tego Orange przygotowało bezkonkurencyjną ofertę dla studentów na ogromny pakiet internetu.