Idealny smartfon dla fanów Gry o Tron. Obudowa zmienia kolor!

Są tu jacyś fani Gry o Tron? Firma Realme stworzyła smartfon, który wydaje się doskonałą opcją dla miłośników tej historii, a w szczególności Daenerys Targaryen.

Smartfon Realme 15 Pro 5G w wyjątkowej edycji Gry o Tron

Zaprezentowany w lipcu smartfon Realme 15 Pro 5G powraca w wyjątkowej wersji. Została zainspirowana Grą o Tron i jest kierowana do największych fanów tego cyklu.

Projektując tylny panel smartfona, w Realme postawili na czarną skórę z wytłoczonymi wzorami, nawiązującymi do herbów wielkich rodów, motywami zainspirowanymi średniowieczem oraz smoczymi szponami w złotym kolorze. Nieco niżej znalazła się także wygrawerowana pieczęć mocy rodu Targaryenów.

Realme 15 Pro 5G GoT Edition (fot. Realme)

To, co najciekawsze, to że – nawiązując do motywu odrodzenia Daenerys Targaryen – tył smartfona zmienia kolor z czarnego na czerwony, gdy zanurzy się urządzenie w wodzie o temperaturze 44 stopni Celsjusza (obudowa Realme 15 Pro 5G spełnia kryteria klas IP68 i IP69, więc to nie problem).

Sama technologia zmiany koloru nie jest jednak absolutną nowością. Na przykład na co dzień perłowobiały Realme 14 Pro staje się niebieskawy, gdy temperatura spada poniżej 16 stopni celsjusza.

W środku zaś jest to ten sam smartfon Realme 15 Pro 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej oraz akumulatorem o nieprzeciętnej pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 80 W. Obraz wyświetla na 6,8-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości 2800×1280 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 6500 nitów. Sekcję fotograficzną tworzą zaś dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix z tyłu (główny z OIS i ultraszerokokątny) oraz 50 Mpix z przodu.

Realme 15 Pro 5G GoT Edition (fot. Realme)

Dopełnieniem całości jest natomiast niestandardowy motyw interfejsu o wiele mówiącej nazwie Lód i Ogień.

Ile kosztuje smartfon z motywem Gry o Tron?

Smartfon trafił już do sprzedaży w Indiach, gdzie jego cena wynosi 49999 rupii (równowartość ~2055 złotych). Dla porównania: Realme 15 Pro 5G w standardowym wydaniu kosztuje tam 42999 rupii (~1770 złotych). Kwestia ewentualnej premiery w Polsce pozostaje na razie tajemnicą.

Urządzenie dotrze do nabywców w kolekcjonerskim pudełku, dla którego inspiracją była należąca do Daenerys drewniana skrzynia na smocze jaja. W środku znajduje się też stojak na telefon w kształcie Żelaznego tronu, pergaminowe listy, przypinka Ręki Króla oraz pocztówki i naklejki.