smartfon Realme 15 Pro 5G GoT Edition
Realme 15 Pro 5G GoT Edition (fot. Realme)
Smartfony

Idealny smartfon dla fanów Gry o Tron. Obudowa zmienia kolor!

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Idealny smartfon dla fanów Gry o Tron. Obudowa zmienia kolor!

Są tu jacyś fani Gry o Tron? Firma Realme stworzyła smartfon, który wydaje się doskonałą opcją dla miłośników tej historii, a w szczególności Daenerys Targaryen.

Smartfon Realme 15 Pro 5G w wyjątkowej edycji Gry o Tron

Zaprezentowany w lipcu smartfon Realme 15 Pro 5G powraca w wyjątkowej wersji. Została zainspirowana Grą o Tron i jest kierowana do największych fanów tego cyklu.

Projektując tylny panel smartfona, w Realme postawili na czarną skórę z wytłoczonymi wzorami, nawiązującymi do herbów wielkich rodów, motywami zainspirowanymi średniowieczem oraz smoczymi szponami w złotym kolorze. Nieco niżej znalazła się także wygrawerowana pieczęć mocy rodu Targaryenów.

smartfon Realme 15 Pro 5G GoT Edition
Realme 15 Pro 5G GoT Edition (fot. Realme)

To, co najciekawsze, to że – nawiązując do motywu odrodzenia Daenerys Targaryen – tył smartfona zmienia kolor z czarnego na czerwony, gdy zanurzy się urządzenie w wodzie o temperaturze 44 stopni Celsjusza (obudowa Realme 15 Pro 5G spełnia kryteria klas IP68 i IP69, więc to nie problem).

Sama technologia zmiany koloru nie jest jednak absolutną nowością. Na przykład na co dzień perłowobiały Realme 14 Pro staje się niebieskawy, gdy temperatura spada poniżej 16 stopni celsjusza.

W środku zaś jest to ten sam smartfon Realme 15 Pro 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej oraz akumulatorem o nieprzeciętnej pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 80 W. Obraz wyświetla na 6,8-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości 2800×1280 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 6500 nitów. Sekcję fotograficzną tworzą zaś dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix z tyłu (główny z OIS i ultraszerokokątny) oraz 50 Mpix z przodu.

smartfon Realme 15 Pro 5G GoT Edition
Realme 15 Pro 5G GoT Edition (fot. Realme)

Dopełnieniem całości jest natomiast niestandardowy motyw interfejsu o wiele mówiącej nazwie Lód i Ogień.

Zobacz również

Ile kosztuje smartfon z motywem Gry o Tron?

Smartfon trafił już do sprzedaży w Indiach, gdzie jego cena wynosi 49999 rupii (równowartość ~2055 złotych). Dla porównania: Realme 15 Pro 5G w standardowym wydaniu kosztuje tam 42999 rupii (~1770 złotych). Kwestia ewentualnej premiery w Polsce pozostaje na razie tajemnicą.

Urządzenie dotrze do nabywców w kolekcjonerskim pudełku, dla którego inspiracją była należąca do Daenerys drewniana skrzynia na smocze jaja. W środku znajduje się też stojak na telefon w kształcie Żelaznego tronu, pergaminowe listy, przypinka Ręki Króla oraz pocztówki i naklejki.

smartfon Realme 15 Pro 5G GoT Edition
Realme 15 Pro 5G GoT Edition (fot. Realme)
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas