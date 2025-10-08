Ten czytnik e-booków łączy dwa różne światy

Choć czytać może każdy, bez względu na status materialny czy wygląd, to w kulturze utarło się przekonanie, że lektura książek i moda praktycznie raczej nie idą ze sobą w parze. Ten czytnik e-booków stanowi idealny dowód, że stereotypy są od tego, aby je łamać.

Stylowy gadżet w postaci czytnika e-booków

Statystyki dotyczące czytelnictwa pokazują, że nie jest z nami aż tak źle. W 2024 roku po książkę sięgało ponad 40% Polaków. Badanie przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową pokazuje jednak jeszcze jeden ważny trend – w każdej grupie wiekowej częściej sięgano po dłuższy tekst w formie cyfrowej, czy to na smartfonie czy tablecie.

Czy da się jednak połączyć czytanie książek z tym, co modne? Poniekąd – „papier” potrafi powiedzieć sporo o czytającym na pierwszy rzut oka. Wystarczy przyjrzeć się okładce książki czytanej w komunikacji miejskiej czy poczekalni, aby rozpoznać, czy ktoś sięga po klasykę literatury, czy po sezonowe czytadełko. Czy zatem front „Hobbita” lub „Rodziny Monet” może stanowić mniej lub bardziej stylowy dodatek do ubioru? Może troszeczkę.

Z czytnikami jest jednak o wiele trudniej. To zazwyczaj korpus w szarych kolorach z białym ekranem – i jak tu uznać go za stylowe akcesorium, uzupełniające styl właściciela? Okazuje się, że rozwiązanie zagadki jest całkiem proste.

PocketBook Era Color w wyjątkowych edycjach

Aby połączyć elektroniczny gadżet dla moli książkowych z modą wystarczy… etui. PocketBook postanowił wykorzystać ten fakt przy modelu Era Color. Co do samego modelu – oferuje on 7-calowy ekran e-ink z podświetleniem, zdolny wyświetlać nie tylko skalę szarości, ale również kolory (do 4096 odcieni).

Urządzenie oferuje 32 GB miejsca na dane, komunikację za pomocą Bluetooth oraz Wi-Fi i obsługę najpopularniejszych standardów tekstów. Oprócz tego otrzymało dwie specjalne edycje, które aż prosi się, aby wyjąć je z plecaka i wyeksponować przed innymi, właśnie dzięki wyjątkowym etui. Obie wersje wyróżniają także nowe kolory ramek wokół urządzeń.

PocketBook Era Color Fashion Edition (Źródło: PocketBook)

Pierwszy wariant przygotowano w kolorze przydymionego beżu (smoky beige) oraz okładką zaprojektowaną przez DKNY. Za drugi projekt odpowiada marka Karl Lagerfeld, a ramkę przygotowano w kolorze miedzianym (sunset cooper).

Etui cechuje brak wykorzystania materiałów pochodzenia zwierzęcego i wygodne połączenie z czytnikiem za pomocą systemu zatrzasków ukrytych pod zdejmowanym panelem z tyłu urządzenia.

PocketBook Era Color Fashion Edition (Źródło: PocketBook)

PocketBook Era Color Fashion Edition jest już dostępny w wybranych sklepach, w tym na stronie producenta. Jeżeli zastanawiacie się nad różnicą cenową pomiędzy podstawowym czytnikiem, a edycją specjalną – w pierwszym przypadku koszt zestawu wynosi 999 złotych, natomiast wariant z modnym etui to wydatek rzędu 1199 złotych.

Biorąc pod uwagę cenę niektórych zegarków czy biżuterii, to nie jest to wcale taki drogi dodatek do ubioru ;)