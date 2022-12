Szukasz akcesoriów do nowego iPada? Logitech ma dla Ciebie ciekawe propozycje

Jeśli jesteście już szczęśliwymi posiadaczami jednego z nowych modeli tabletu Apple i rozglądacie się za akcesoriami, to Logitech ma dla Was kilka ciekawych gadżetów. Marka zaprezentowała właśnie etui Combo Touch, Rugged Folio i Slim Folio, dostosowane do najnowszych iPadów oraz rysik Crayon.

Combo Touch

To etui z odłączaną podświetlaną klawiaturą, trackpadem i złączem Smart Connector przeznaczone iPada 10 generacji, iPada Pro 12.9 6 generacji oraz iPada Pro 11 4 generacji. Czym charakteryzuje się to etui?

Logitech przekonuje, że Combo Touch jest w stanie zamienić iPada w „superwydajną maszynę do pracy nad arkuszami kalkulacyjnymi i dokumentami, edycji zdjęć i filmów”.

To, co wysuwa się na pierwszy plan podczas omawiania tego akcesorium, to cztery tryby jego użytkowania. Kolejno są to:

Tryb pisania – Wystarczy umieść klawiaturę w pozycji poziomej i wyciągnąć podstawkę, aby pisać notatki lub wiadomości e-mail, zupełnie jak przy pomocy laptopa,

Tryb rysowania – po całkowitym wysunięciu/odchyleniu podstawki iPad znajdzie się pod idealnym (jak twierdzi producent) kątem do ręcznego sporządzania notatek i rysowania przy użyciu rysika,

Tryb oglądania – etui pozwala odczepić klawiaturę, a jednocześnie wyciągnąć podstawkę, by wygodnie oglądać filmy,

Tryb czytania – to dokładnie ten sam przypadek, co tryb oglądania, ale z niewysuniętą podstawką.

Jeśli chodzi o samą klawiaturę, to Logitech zastosował duże klawisze, które zostały rozmieszczone w taki sposób, by ułatwić wygodne pisanie jego użytkownikom. Ponadto klawiatura wyposażona jest w mechanizm o konstrukcji nożycowej, zapewniający odpowiednie odbicie klawisza oraz regulowany, 16-poziomowy system podświetlania klawiszy. Dodatkowym plusem klawiatury użytej w etui Combo Touch jest fakt, że w każdej chwili możemy ją odczepić, by jeszcze wygodniej korzystać z iPada.

Klawiatura Combo Touch obsługuje również 8 rodzajów skrótów, które pomagają jeszcze sprawniej korzystać z urządzeń Apple. Są do skróty takie jak: przejście do ekranu głównego, regulacja jasności ekranu, dostęp do funkcji konwersji głosu na tekst, wyświetlania lub ukrywania klawiatury ekranowej, zrzut ekranu, ustawienia jasności klawiszy, przyciski sterowania multimediami oraz przyciski regulacji głośności.

Combo Touch, źródło: Logitech

Etui zostało wyposażone również w precyzyjny trackpad obsługujący gesty Multi-Touch, dzięki czemu podczas korzystania z klawiatury użytkownik nie ma konieczności dotykania ekranu i może korzystać z iPada w zasadzie tak samo jak z laptopa. Z kolei regulowana podstawka daje użytkownikowi swobodę w ustawieniu odpowiedniego kąta, pod którym chce ustawić swój tablet. Dodatkowo producent informuje, że dzięki zastosowaniu solidnych mechanicznych zawiasów „podstawka pozostaje na miejscu i nie składa się nawet przy mocniejszym stukaniu w ekran”.

Etui Combo Touch umożliwia natychmiastowe sparowanie iPada przy użyciu złącza Smart Connector. Akcesorium Logitech zasilane jest bezpośrednio z iPada. Ponadto w etui znalazło się również dedykowane miejsce na umieszczenie rysika Logitech Crayon.

Rugged Folio i Slim Folio

Etui Rugged Folio przeznaczone jest do iPada 10. generacji. Podobnie jak wyżej opisywane etui, również oferuje 4 tryby użytkowania. Największą różnicą jest fakt, że w tym wypadku nie mamy już możliwości korzystania z touchpada.

Ponadto klawiatura zastosowana w tym etui ma wytrzymałe uszczelnienia z membrany o wysokiej wydajności, które mają chronić klawiaturę przed rozlanymi płynami, okruszkami i innymi zanieczyszczeniami. Dodatkowo klawiatura ma zapewnić cichą pracę klawiszy. Znajdziemy w niej również 8 rodzajów skrótów, dokładnie takich samych jak w przypadku Combo Touch.

Rugged Folio, źródło: Logitech

Regulowana podstawka etui pozwoli na pochylenie iPada w zakresie 40 stopni, a dodatkowo Logitech chwali się, że Rugged Folio „przekracza wojskowe standardy w zakresie ochrony przed upadkiem”. Chodzi tutaj o ochronie przed upadkiem z ponad 2 metrów, a także pełną ochronę przed potrząsaniem i uderzeniami. W tym etui również znalazł się magnetyczny zatrzask przeznaczony na rysik Logitech Crayon lub Apple Pencil.

Slim Folio, źródło: Logitech

Slim Folio jest kompatybilne iPadem 10. generacji oraz iPadem Pro 11 4. generacji. To najbardziej smukłe z zaprezentowanych dziś przez producenta etui. Slim Folio podtrzymuje iPada pod kątem 58 stopi lub 10 stopni – te ustawienia mogą okazać się przydatne odpowiednio podczas pisania lub rysownia. Klawiatura zastosowana przez producenta w tym etui nie ma wbudowanego touchpada. Nie jest dostępna jej dokładna specyfikacja, ale wygląda na to, że jest ona niemal taka sama jak w modelu Rugged Folio. W modelu Slim Folio również znalazło się miejsce na umieszczenie rysika.

Logitech Crayon, czyli tańszy Apple Pencil

Producent przekonuje, że jego wersja cyfrowego rysika przeznaczonego do iPadów została stworzona w oparciu o technologię Apple Pencil, dlatego nie oferuje on mniej funkcji niż jego droższy odpowiednik od Apple. Logitech Crayon jest wyposażony w inteligentną końcówkę, która dynamicznie dopasowuje grubość linii do stylu pisania użytkownika.

źródło: Logitech

Rysik jest ładowany za pomocą złącza USB typu C, a jego akumulator ma pozwolić na 7 godzin pracy. To odróżnia go od drugiej generacji Apple Pencil, który można ładować bezpośrednio z iPada, przyczepiając go do jego krawędzi. Logitech Crayon różni się również od rysika Apple swoją konstrukcją. Nie mamy tutaj do czynienia z okrągłym ołówkiem, ale z ze spłaszczonym kształtem. Producent przekonuje, że jest to jego zaleta, ponieważ dzięki swojej konstrukcji nie stacza się on z biurka.

Ile trzeba zapłacić za powyższe akcesoria?

Ceny zaprezentowanych dzisiaj przez Logitech akcesoriów do najnowszej generacji iPadów kształtują się następująco: