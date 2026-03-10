Klawiatura Samsung Pro Keyboard to majstersztyk. Niektórzy mówią, że za drogi

Na stronie producenta z Korei Południowej pojawiła się nowa klawiatura Samsung Pro Keyboard, która jest przeznaczona do tabletu Samsung Galaxy S11 Ultra. Moim zdaniem to majstersztyk.

Klawiatura Samsung Pro Keyboard to zupełnie nowy poziom niż etui Book Cover Keyboard (Slim)

Samsung Galaxy S11 Ultra to aktualnie topowy tablet producenta wywodzącego się z Korei Południowej. Klienci w Polsce mogą dokupić do niego etui Book Cover Keyboard Slim z klawiaturą, które nie oferuje gładzika jak na przykład etui Book Cover Keyboard, kompatybilne z tabletami z serii Galaxy Tab S10.

Etui Book Cover Keyboard do Galaxy Tab S10 (źródło: Samsung)

Jako że Samsung Galaxy Tab S11 Ultra to sprzęt o potężnych możliwościach, aż dziw, że Koreańczycy tak długo zwlekali z wprowadzeniem na rynek klawiatury z gładzikiem. Kiedy jednak w końcu to zrobili… zrobili to naprawdę dobrze.

Klawiatura Samsung Pro Keyboard to bowiem zupełnie inna konstrukcja niż przywoływane wyżej etui Book Cover Keyboard. Wygląda zdecydowanie bardziej ekskluzywnie – jak produkt premium, co jest zasługą wykorzystania aluminium. Akcesorium ma też wbudowaną nóżkę, która pozwala utrzymać tablet w odpowiedniej pozycji.

Klawiatura Samsung Pro Keyboard do Galaxy Tab S11 Ultra (źródło: Samsung)

Nie sposób nie odnieść także wrażenia, że po podłączeniu tabletu (za pomocą złącza pinowego) do klawiatury Samsung Pro Keyboard całość przypomina klasyczny laptop. Producent podkreśla łatwość użytkowania, ponieważ nie jest wymagane połączenie przewodowe czy parowanie poprzez Bluetooth – wystarczy dopasować piny w obu sprzętach i gotowe.

Klawiatura Samsung Pro Keyboard do Galaxy Tab S11 Ultra ma jednak nie tylko inną konstrukcję i jest wykonana z aluminium, ale oferuje również o 14,6% większy gładzik niż etui z klawiaturą do Galaxy Tab S10 Ultra, co powinno zwiększyć komfort korzystania z niego. Ponadto do dyspozycji użytkownika pozostają klawisz AI, skróty do uruchamiania aplikacji oraz tryb DeX, który jeszcze bardziej upodobni całość do klasycznego komputera.

Klawiatura Samsung Pro Keyboard do Galaxy Tab S11 Ultra nie jest tania, ale też nie przesadnie droga

Klawiatura Samsung Pro Keyboard pojawiła się na koreańskiej stronie Samsunga, gdzie widnieje przy niej cena 495000 KRW, co jest równowartością około złotych 1230 złotych. I choć niektórzy uważają, że jest ona zdecydowanie za wysoka, to należy zauważyć, że Media Expert sprzedaje etui Book Cover z klawiaturą i gładzikiem do Galaxy S10 Ultra za ~1445 złotych, równocześnie podając, że w przeszłości cena tego akcesorium wynosiła nawet 1599,99 złotych.

Klawiatura Samsung Pro Keyboard powinna trafić do sprzedaży również w Polsce.