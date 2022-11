Okazje na urządzenia Apple – jak i kiedy skorzystać?

Apple zapowiedziało Dni Okazji od 25 do 28 listopada. W ramach akcji będzie można odebrać kartę upominkową bądź rabat przy zakupie wybranych sprzętów.

Apple rozdaje karty

Apple jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów wszelkiej maści urządzeń. Nie tylko przez wzgląd na fakt, że sprzęt z logo nadgryzionego jabłka jest kojarzony z segmentem premium, ale i dlatego, że iPhone, iPad czy MacBook bardzo rzadko tanieją. Na szczęście istnieje Black Friday oraz Cyber Monday.

Szał ofert udzielił się również gigantowi z Cupertino, przez co w dniach od 25 (piątek) do 28 (poniedziałek) listopada za zakupy będziemy nagradzani kartami podarunkowymi Apple Gift Card. Ich wartość waha się od 125 do nawet 1000 złotych, a pieniądze te będziemy mogli wykorzystać albo od razu, albo podczas kolejnych zakupów.

Jakie urządzenia należy kupić, aby zyskać karty upominkowe o konkretnych nominałach? Sprawdźmy.

Kupione produkty, a wartość kart podarunkowych

Co widać już na pierwszy rzut oka – promocją nie są objęte na przykład najnowsze iPhone’y. Ale na szczęście mimo wszystko asortymentu nie brakuje. Przy czym oczywiście nie za każde urządzenie otrzymamy taką samą kwotę.

Dlatego też pozwoliłem sobie zrobić listę, w której zawarłem konkretne informacje.

Karta podarunkowa (lub rabat) 125 złotych : AirPods: AirPods 2. generacji Air Pods 3. generacji z etui z portem Lightning Beats by Dr. Dre: Beats Flex Akcesoria: Ładowarka MagSafe Duo Apple Pencil 2. generacji Smart Folio Keyboard Ładowarka MagSafe Duo

: Karta podarunkowa (lub rabat) 150 złotych iPad: iPad 9. generacji

Karta podarunkowa (lub rabat) 250 złotych iPhone: iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone SE iPhone 12 iPad: iPad mini iPad Air Apple Watch: Apple Watch SE AirPods: AirPods Pro 2. generacji Beats by Dr. Dre: Studio3 Wireless Solo3 Wireless Powerbeats Pro Fit Pro Studio Buds Akcesoria: Klawiatura Magic Keyboard do iPada Pro

Karta podarunkowa (lub rabat) 375 złotych AirPods: AirPods Max

Karta podarunkowa (lub rabat) 500 złotych Mac: Mac mini

Karta podarunkowa (lub rabat) 750 złotych Mac: MacBook Air z czipem M1 MacBook Air z czipem M2 24-calowy iMac

Karta podarunkowa (lub rabat) 1000 złotych Mac: 13-calowy MacBook Pro z czipem M2 14-calowy MacBook Pro z czipem M1 16-calowy MacBook Pro z czipem M1



Jeśli zdecydujemy się na zakup Mac mini, możemy liczyć na rabat 500 złotych (fot. Apple)

Dlaczego warto kupować bezpośrednio w Apple?

Głównie przez wzgląd na ceny urządzeń, gdy zostanie nam przyznany rabat równowartości karty podarunkowej. Niech za przykład posłuży iPhone SE, którego cena w oficjalnym sklepie Apple zaczyna się już od 2749 złotych. Po naliczeniu rabatu w wysokości 250 złotych, kwota ta zostaje zredukowana do 2499 złotych.

Ten sam telefon w sklepach elektronicznych kosztuje standardowo nawet 2899 złotych za wersję 64 GB. Największa aktualna promocja z kolei wyrównuje cenę, jednak oferta jest ograniczona czasowo.

Sytuacja z całą resztą sprzętu jest bardzo podobna, choć zdarza się, że zredukowana cena w sklepie jest wyższa od tej, którą będziemy mogli niebawem znaleźć w oficjalnym sklepie Apple. Warto przejrzeć porównywarki cenowe, zanim zdecydujemy się na konkretny zakup.

Regulamin oferty Dni Okazji znajdziecie tutaj.