Nowa usługa dla klientów Play. Już od 10 złotych miesięcznie

Play oferuje swoim klientom nie tylko podstawowe usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy oraz internet mobilny i stacjonarny), a także telewizyjne, ale też szereg usług dodatkowych, które mają różne zadania. Najnowszą jest Ochrona Internetu dedykowana użytkownikom światłowodu.

Nowa usługa dla klientów Play – Ochrona Internetu

Operator informuje, iż zdecydował się udostępnić taką usługę, ponieważ w dobie powszechnego dostępu do cyfrowych usług bezpieczeństwo w internecie jest priorytetem, a nie wszyscy użytkownicy zdają sobie sprawę sprawę z tego, że cyberoszuści nieustannie doskonalą swoje metody, wykorzystując technologię i naszą nieuwagę, by wyłudzać dane czy dostęp do wrażliwych informacji.

Nowa usługa o nazwie Ochrona Internetu ma zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom internetu światłowodowego operatora, ponieważ zapewnia szereg mechanizmów ochronnych. Pierwszy z nich to całodobowy monitoring urządzeń, dzięki któremu użytkownik natychmiast otrzyma alert o kradzieży danych osobowych i wycieku danych z usług i portali internetowych, a także praktyczne porady, jak należy zachować się w takim przypadku.

Nowa usługa dla klientów Play – Ochrona Internetu (źródło: Biuro prasowe Play)

Ochrona Internetu zapewnia też ochronę przed złośliwym oprogramowaniem (automatycznie wykrywa i usuwa złośliwe oprogramowanie na komputerach i urządzeniach mobilnych), ochronę Wi-Fi (wykrywa niebezpieczne sieci Wi-Fi i kieruje użytkownika do włączenia VPN), ochronę bankowości (blokuje dostęp do fałszywych stron, podszywających się pod strony bankowe oraz potwierdza autentyczność stron bankowych), a także ochronę przed phishingiem (blokuje witryny, za pośrednictwem których oszuści próbują wyłudzić prywatne i poufne/wrażliwe dane).

Usługa pn. Ochrona Internetu pozwala objąć ochroną do pięciu urządzeń – zarówno komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne.

Ile kosztuje Ochrona Internetu w Play? Cena nie jest wysoka

Klienci, którzy chcieliby włączyć nową usługę, powinni skontaktować się z infolinią operatora (pod numerem 813 813 813) bądź udać się do jednego z jego salonów sprzedaży. Osoby podpisujące umowę na internet światłowodowy mogą aktywować Ochronę Internetu na 24 miesiące w cenie 10 złotych miesięcznie.

Dostępna jest jednak również opcja bez okresu zobowiązania – usługa Ochrona Internetu z umową na czas nieokreślony kosztuje 15 złotych miesięcznie i można ją wykupić w dowolnym momencie.