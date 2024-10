Ojej, Xiaomi, kulki ci się rozsypały! Ale na razie pokaż, co masz

W sieci wylądowały rendery przedstawiające smartfon Xiaomi 15 Ultra. To, co wyprawia się na jego wyspie z tyłu, może lekko zszokować. Na szersze omówienie tego modelu przyjdzie jednak jeszcze pora – na razie możemy przygotowywać się na inne premiery Chińczyków, przede wszystkim smartfonów Xiaomi 15 i 15 Pro oraz tabletów Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro.

Smartfon Xiaomi 15 Ultra wygląda… osobliwie

W serwisie Smartprix pojawiły się rendery urządzenia, którym jest ponoć smartfon Xiaomi 15 Ultra. W oczy od razu rzuca się olbrzymia, okrągła wyspa z aparatami. Jednak to nawet nie jej rozmiar jest tu najbardziej osobliwy. Na takie określenie zasługuje ułożenie obiektywów – w wyjątkowo dziwaczny sposób. Wygląda to trochę tak, jak gdyby chińskiemu producentowi rozsypały się kulki i zostawił je tam tak, jak się zatrzymały. Miłośnikom symetrii potrzebna może okazać się oczu kąpiel.

Xiaomi 15 Ultra (źródło: Smartprix)

Ostatecznie jednak nieważne jak dziwnie są rozłożone, kluczowe znaczenie ma to, co to za aparaty. Z przecieków wynika, że u góry znajduje się peryskopowy teleobiektyw z sensorem Samsung ISOCELL HP9 o rozdzielczości 200 Mpix oferujący 4,3-krotny zoom. Pod nim natomiast zainstalowane zostały trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy: główny, ultraszerokokątny oraz dodatkowy teleobiektyw 2x. Od razu dodam, że z przodu zaś znajduje się „oczko” cechujące się rozdzielczością 32 Mpix.

Z tego samego wycieku wynika, że smartfon Xiaomi 15 Ultra zostanie również wyposażony w lekko zakrzywiony wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,7 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem urządzenia będzie topowy, dopiero co zaprezentowany procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a do tego w środku znajdzie się jeszcze pojemny akumulator 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania: przewodowo z mocą 90 W i bezprzewodowo z mocą 80 W. Dopełnieniem całości będzie Android 15 z nakładką HyperOS 2.0.

Nadchodzi wielka premiera Xiaomi

Na premierę Xiaomi 15 Ultra jeszcze trochę przyjdzie nam zaczekać. Zdecydowanie wcześniej, bo już 29 października zaprezentowani zostaną jego bracia: Xiaomi 15 oraz Xiaomi 15 Pro. Będą to pierwsze urządzenia na rynku wyposażone we wspomniany tu już chipset Snapdragon 8 Elite.

Podczas wielkiego październikowego wydarzenia Chińczycy pokażą światu również system HyperOS 2.0 z garścią nowinek powiązanych ze sztuczną inteligencją, a także sporo nowych produktów: udoskonalony samochód elektryczny SU7 Ultra, opaskę Xiaomi Smart Band 9 Pro oraz tablety Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro, których specyfikacja niedawno pojawiła się w sieci.