Ten tablet realnie chce się kupić

Ten tablet od początku zapowiadał się bardzo obiecująco. Dziś producent oficjalnie go zaprezentował i nie zawiódł naszych oczekiwań. Nowy realme Pad X oferuje wszystko, czego można oczekiwać od tego typu urządzenia.

realme Pad X to naprawdę atrakcyjny tablet

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 2K, a współczynnik screen-to-body ratio wynosi 84,6%. Ekran zapewnia też jasność maksymalną na poziomie 450 nitów. Można go obsługiwać również za pomocą dedykowanego rysika realme (sprzedawanego osobno), który waży 16,5 grama i wykrywa 4096 poziomów nacisku. Stylus próbkuje dotyk z częstotliwością 240 Hz i da się nim pisać/rysować pod kątem 60°.

Aby skorzystać z rysika, nie trzeba wybudzać ekranu – wystarczy dotknąć go końcówką stylusa, a ten automatycznie się wybudzi i uruchomi funkcję robienia notatek. Rysik ładuje się magnetycznie po przyczepieniu go do bocznej krawędzi urządzenia. Według deklaracji producenta, pełne naładowanie ma wystarczyć na ponad 10,5 godziny korzystania ze stylusa.

realme Pad X oferuje również cztery głośniki stereo z certyfikatami Dolby Atmos i Hi-Res Audio oraz Smart PA. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 8340 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 33 W. Może on też posłużyć jako power bank. Według deklaracji producenta, bateria w tablecie wystarczy na 19 godzin odtwarzania wideo, 11 godzin rozmów wideo, 18 godzin czytania, 138 godzin odtwarzania muzyki lub 23 godzin pracy z plikami. Całość ma grubość zaledwie 7,1 mm i waży 499 gramów.

Specyfikacja realme Pad X nie zawodzi

Sercem tego urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 695. Ponadto, w zależności od konfiguracji, zaoferuje ono swoim właścicielom 4 GB lub 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego nie zabrakło funkcji „dynamicznego rozszerzenia pamięci RAM” (nawet o dodatkowe 5 GB w modelu z 6 GB RAM) i slotu na kartę microSD (do 512 GB).

Ponadto tablet może pochwalić się aparatem z obiektywem o kącie widzenia aż 105° na przodzie, który śledzi twarz użytkownika i automatycznie ustawia ją w centrum kadru (podobną funkcję mają też iPady). Na tyle jest zaś 13 Mpix aparat. Całość działa pod kontrolą systemu Android z interfejsem realme UI 3.0 for Pad, który oferuje szereg przydatnych funkcji, na przykład:

możliwość połączenia smartfona z tabletem i wyświetlenie interfejsu oraz zawartości telefonu na ekranie tabletu; pozwala to także szybko kopiować treść i przenosić pliki pomiędzy urządzeniami oraz edytować pliki ze smartfona z poziomu tabletu,

dzielenie ekranu i możliwość korzystania z aplikacji w pływającym oknie oraz wysuwany od boku dok z ustalonymi wcześniej przez użytkownika programami,

tryb czytania, tryb ochrony wzroku, tryb ciemny.

Producent przygotował również dedykowane etui z klawiaturą (też sprzedawane osobno) do realme Pad X z klawiszami o skoku 1,3 mm, które według jego deklaracji ma działać nawet do 112 godzin. Łączność odbywa się z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Ile kosztuje tablet realme Pad X?

W Chinach sprzedawane będą dwie konfiguracje tego urządzenia. Model z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 1299 juanów (równowartość ~840 złotych). Z kolei za wariant z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej trzeba zapłacić 1599 juanów (~1035 złotych). Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: szarą, niebieską i zieloną z szachownicą.