Rok za 0 złotych – startuje nowa promocja dla fanów sportu (i nie tylko)

Jeden z operatorów przygotował nowe, jesienne promocje. To kompleksowa oferta, w ramach której dostęp do pakietów sportowych dostaniesz przez pierwszy rok za 0 złotych. Okazje obejmują też abonament komórkowy.

0 złotych za kanały sportowe

Vectra startuje z kolejną ofertą promocyjną, która została przygotowana nie tylko dla fanów sportu, ale także osób poszukujących kompleksowego pakietu internetu i telewizji. Plan ten wyceniono na 94,99 złotych miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy. Od 13. miesiąca miesięczny koszt wzrasta do 134,99 złotych miesięcznie. Nowa propozycja obejmuje:

internet światłowodowy z prędkością transferu danych od 300 Mb/s,

telewizję cyfrową z pakietem Złotym, zawierającym 129 kanałów, w tym TVP Sport HD czy Sport Klub HD,

pakiet Canal+ Super Sport, zawierający serwis online oraz 13 programów telewizyjnych (Canal+ Sport, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4, Canal+ Sport 5, Canal+ Now, Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 2, Canal+ Extra 3, Canal+ Extra 4, Canal+ Extra 5, Canal+ Extra 6, Canal+ Extra 7),

pakiet Eleven Sports z pięcioma programami telewizyjnymi (Eleven Sports 1, Eleven Sports 1 4K, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3, Eleven Sports 4),

pakiet Sport na Ostro z kanałami sportowymi (Eurosport 1, Eurosport 2, E-sport, Eleven Sports 2, Extreme, Fight Klub HD, GameToon, Ginx e-sports TV, Golf Zone, Moto Wizja, Polsat Sport 1, Polsat Sport 2).

Ponadto pakiety sportowe, takie jak Canal+ Super Sport, Eleven Sports i Sport na Ostro, dostępne są za 0 złotych przez rok. Łączna, standardowa miesięczna cena tych pakietów wynosi 95 złotych. Od 13. miesiąca koszt wyniesie 40 złotych za miesiąc. Jak szacuje operator – klienci mogą zaoszczędzić 1140 złotych w pierwszym roku umowy i 605 złotych w kolejnych miesiącach. Umowa zawierana jest na 23 miesiące.

Warto zaznaczyć, że do miesięcznej opłaty należy każdorazowo doliczyć 4,99 złotych – jest to opłata za wypożyczenie modemu. Wspomnę też, że Canal+ na początku lipca 2025 roku otworzył swoją bibliotekę i udostępnił nieco darmowych treści, bez potrzeby rejestracji czy logowania się.

Promocja dla osób przenoszących numer i już posiadających abonament w Vectrze

Operator przygotował też ofertę dla osób przenoszących swój numer komórkowy do Vectry, które zdecydują się na podpisanie 23-miesięcznej umowy. Przez pierwsze 12 miesięcy opłata za usługę to 0 złotych, a od 13. miesiąca koszt wyniesie:

35 złotych za miesiąc w planie M (50 GB lub 60 GB przy zakupie online),

45 złotych za miesiąc w planie L (100 GB),

75 złotych za miesiąc w planie XL (200 GB).

Jeśli jesteś już klientem Vectry i przeniesiesz numer komórkowy. możesz skorzystać z promocji abonament za 0 złotych nie przez 12, a aż 14 miesięcy.

Promocje obowiązują do 31 grudnia 2025 roku. Warto wspomnieć, że Vectra oferuje swoje usługi komórkowe, korzystając z zasięgu sieci Play.