Jeżeli korzystacie z eSIM w Play i właśnie kupiliście nowy smartfon, z pewnością zastanawiacie się, jak przenieść eSIM w Play na nowy telefon. Jest to bardzo proste i zajmuje chwilę. Sam właśnie przeszedłem taką procedurę, więc postanowiłem przygotować dla Was poradnik krok po kroku.

Jak przenieść eSIM w Play na nowy telefon? Instrukcja

Aby przenieść eSIM w Play na nowy telefon, można pofatygować się w tym celu do salonu operatora, ale nie trzeba, bowiem da się to zrobić również w domowym zaciszu. Konieczne jest jednak cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, jeśli ktoś ma zastrzeżony, a także posiadanie na smartfonie, na którym dotychczas była używana karta eSIM, aplikacji Play24, którą można pobrać ze sklepu Google Play oraz Apple App Store.

To właśnie w aplikacji Play24 inicjuje się proces przenoszenia karty eSIM na nowy telefon. Po zalogowaniu się do programu należy przejść do zakładki Moje konto, a następnie do sekcji Twoje karty SIM. Po jej wyświetleniu trzeba dotknąć opcję Przenieś eSIM.

Wówczas w aplikacji Play24 zacznie wyświetlać się instrukcja, jak przenieść eSIM w Play na nowy telefon. Przed zainicjowaniem tego procesu trzeba wyłączyć Wi-Fi i włączyć transmisję danych komórkowych, a w kolejnym kroku potwierdzić adres e-mail, bowiem właśnie na niego przyjdą 3 wiadomości e-mail z informacją o trwającym procesie migracji karty eSIM.

Na kolejnych kartach operator informuje, że numer telefonu i wszystkie usługi pozostaną bez zmian, a także, że wymiana karty eSIM w Play jest bezpłatna. Proces ten trwa 3 godziny – przez ten czas karta eSIM będzie jeszcze działała na dotychczas używanym telefonie.

Ostatnim krokiem jest wygenerowanie kodu QR, który należy zeskanować za pomocą aparatu lub przez Ustawienia w nowym smartfonie i postępować zgodnie z instrukcją, wyświetlaną na nim. Po zakończeniu i powrocie do sekcji Twoje karty SIM w aplikacji Play24, przy typie karty SIM, widoczna będzie adnotacja W trakcie wymiany na eSIM, wyświetlana pomarańczową czcionką.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Ile trwa wymiana eSIM w Play?

Wymiana eSIM w Play trwa najczęściej 3 godziny (maksymalnie 72 godziny), aczkolwiek pod warunkiem, że wymiana została zlecona w godzinach, w których operator proceduje ten proces, a robi to w godzinach od 8:00 do 22:00. Jeżeli zatem rozpoczniecie to – na przykład – po godzinie 19:00, karta eSIM zostanie aktywowana na nowym telefonie dopiero następnego dnia, po godzinie 8:00.

Co jednak ważne: dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy wymiana została zlecona w salonie Play. Jeżeli zainicjujecie wymianę eSIM z użyciem aplikacji Play24, zostanie ona przeprocesowana również w godzinach nocnych.

Jest to podyktowane bezpieczeństwem – w ten sposób Play chce zminimalizować prawdopodobieństwo, że ktoś trzeci wymieni kartę eSIM (lub plastikową kartę SIM na eSIM) bez wiedzy jej faktycznego właściciela. Zastrzeżenie numeru PESEL to uniemożliwia, dlatego konieczne jest cofnięcie jego zastrzeżenia przed rozpoczęciem wymiany eSIM w Play (po zakończeniu procesu warto znów zastrzec PESEL – na Tabletowo.pl znajdziecie instrukcję, jak to zrobić).

W trakcie 3 godzin, które muszą upłynąć, zanim karta eSIM zacznie działać na nowym smartfonie, do klienta wysyłane są 3 wiadomości SMS i 3 wiadomości e-mail z informacją o trwającej wymianie (aczkolwiek w moim przypadku jeden SMS przyszedł już po tym, jak karta eSIM zaczęła działać na nowym telefonie). To czas na ewentualną reakcję, jeśli nie zlecił tego posiadacz numeru – w wiadomościach podany jest numer, pod który trzeba zadzwonić, aby przerwać proces wymiany eSIM.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Ile kosztuje wymiana eSIM w Play?

Wymiana karty eSIM na eSIM w Play, podobnie jak wymiana plastikowej karty na eSIM w Play, jest bezpłatna. Można to zainicjować zarówno w aplikacji Play24, jak i w salonie operatora. W drugim przypadku na adres e-mail klienta wysyłany jest kod QR, który trzeba zeskanować nowym telefonem.

Prywatnie posiadam numer w Virgin Mobile na kartę, ale jako że Play przejął Virgin Mobile w 2020 roku, cały proces wygląda tak samo w obu sieciach, a wymiana SIM na eSIM i eSIM na eSIM może zostać zlecona wyłącznie w aplikacji Play24 lub salonie Play.