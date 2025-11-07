Telewizja internetowa Canal+ w nowej odsłonie. Tyle teraz kosztuje

Canal+ przedstawił nową ofertę telewizji internetowej. Na klientów czekają trzy pakiety, pozwalające oglądać kanały TV bez dekodera, praktycznie na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Ceny rozpoczynają się od zaledwie 19 złotych miesięcznie – rzućmy okiem na to, co otrzymuje się w zamian.

Nowa oferta Canal+. Telewizja internetowa w trzech wariantach

Telewizja internetowa Canal+ to usługa, która przypomina serwis VOD, ale zamiast biblioteki filmów i seriali użytkownicy mają do dyspozycji kanały TV. Całość oferowana jest na zasadach wygodnej subskrypcji – bez konieczności wiązania się z usługodawcą długoterminowymi umowami.

Poza możliwością oglądania telewizji na żywo, usługa została wzbogacona o praktyczne rozwiązania, takie jak możliwość zatrzymania i cofania emisji programu (w tym rozpoczynanie seansu od początku materiału). Do tego można oglądać treści na dwóch ekranach równocześnie. Dostępna jest również opcja wstrzymania i kontynuowania oglądania na innym urządzeniu.

Na nową ofertę, która obowiązuje od listopada 2025 roku, składają się trzy pakiety (podane niżej ceny zawierają 5 złotych rabatu za zgody marketingowe):

Entry+ za 19 złotych miesięcznie zawiera 49 kanałów,

Relax+ za 29 złotych miesięcznie zawiera 68 kanałów,

Extra+ za 59 złotych miesięcznie zawiera 126 kanałów.

Jakie to kanały? Poniżej możesz zobaczyć ich pełne zestawienie (poszczególne pakiety wyróżniłem odpowiednim odcieniem szarości). A właściwie prawie pełnej, bo muszę wspomnieć o jednej rzeczy – w wykazie nieobecny jest Canal+ 360, który również wchodzi w skład pakietów Entry+ i Relax+. Miej to na uwadze.

Telewizja internetowa Canal+ – lista kanałów w pakietach Entry+, Relax+ i Extra+ / Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Promocja na start – wyższy pakiet w cenie niższego

Aby uczcić start nowej oferty, Canal+ przygotował promocję, dzięki której możesz otrzymać dostęp do pakietu Relax+ w cenie Entry+. Innymi słowy: na pewien czas dostajesz w prezencie 19 dodatkowych kanałów.

Co z obecnymi użytkownikami?

Aktualni subskrybenci pakietów Seriale i Filmy oraz Super Sport mogą skorzystać z nowej oferty, w ramach której otrzymują dostęp do kanałów z pakietu Entry+ oraz dodatkowych programów. Ten pierwszy kosztuje 29 złotych miesięcznie, a drugi – 69 złotych.

Z kolei osoby, które do tej pory korzystały z pakietu Fun&News, mogą robić to nadal bez zmian – tak długo, jak utrzymają ciągłość subskrypcji.