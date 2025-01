Co mają wspólnego ING i Revolut? Teraz bardzo dużo

Użytkownicy aplikacji Moje ING zyskują kolejną możliwość. W ramach usługi „Dodaj konto z innego banku” klienci mogą teraz dodawać kartę i konto banku Revolut. Jak to zrobić?

Dodawanie kont i kart z innych banków w aplikacji Moje ING

Banki różnią się między sobą ofertami i usługami, dlatego wiele osób decyduje się na założenie konta w kilku różnych instytucjach. Opcja ta wiąże się z koniecznością zapamiętania licznych loginów i haseł do bankowości elektronicznej lub pobraniu kilku aplikacji mobilnych. ING Bank Śląski pięć lat temu znalazł na to sposób, a teraz znów go rozszerza.

Moje ING pozwala na zgromadzenie wielu kont bankowych w jednej aplikacji za pośrednictwem opcji „Dodaj konto z innego banku”. Usługa ta pozwala na pełen wgląd w swoje finanse, stając się wsparciem w procesie zarządzania dysponowanym budżetem. W ramach tej funkcji użytkownik może:

w jednej aplikacji sprawdzić stan konta i kart z różnych banków (nawet bez zalogowania);

zapoznać się z historią transakcji wykonanych na wszystkich kontach;

przeprowadzić analizę wydatków oraz zaplanować dla nich wspólny budżet; zlecić przelewy i wnioskować o pożyczki (usługa jest dostępna tylko dla wybranych banków).

Korzyści z usługi dodawania kart z innych banków (źródło: ING)

Dotychczas możliwe było dodawanie konta i karty z Alior Banku, BNP Paribas, Credit Agricole, mBanku, Banku Millennium, Banku Pekao, PKO BP i Santander Bank Polska. Teraz ta lista została wydłużona o Revolut.

W jaki sposób dodać Revoluta do Moje ING?

Aby dodać konto i kartę obsługiwane przez Revolut do aplikacji Moje ING, należy wpierw zalogować się do apki. Na stronie głównej w sekcji „Konta” konieczne jest odnalezienie zakładki „Dodaj +”, a następnie stuknięcie w opcję „Dodaj konto z innego banku”.

W kolejnym kroku klient wybiera bank, którego konto lub kartę ma zamiar dodać, po czym zostaje przekierowany na bezpieczną stronę do zalogowania się w swoim banku. Dodanie konta należy potwierdzić za pośrednictwem aplikacji bądź wiadomości SMS, a następnie powrócić do aplikacji ING i dokończyć proces zgodnie z wyświetlanymi krokami.

Jak dodawać konta i karty z innych banków (źródło: ING)

Funkcja ta działa już od 2019 roku i jest sukcesywnie rozszerzana. Dodawanie kont działa dzięki usłudze dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service, AIS) wprowadzoną przez Dyrektywę o usługach płatniczych 2 (PSD2).