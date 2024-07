Świetna nowość w Moje ING. Bank wprowadza funkcję weryfikacji podejrzanego telefonu

W aplikacji Moje ING, która przeznaczona jest dla klientów Banku Śląskiego, została wdrożona nowość mająca podnieść poziom bezpieczeństwa. W założeniach ma ona ochronić użytkowników przed oszustami.

Weryfikacja telefonu w aplikacji Moje ING

Zdecydowanie lubię informować o rozwiązaniach, których wprowadzenie pozytywnie przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. W związku z tym, z nieukrywaną radością donoszę, że Bank Śląski wprowadził funkcję weryfikacji nieznanego numeru telefonu w aplikacji Moje ING. Jak może sugerować już sama nazwa, dzięki nowej funkcji klient może upewnić się, czy rzeczywiście rozmawia z przedstawicielem banku i wykluczyć oszustwo (tzw. spoofing).

Jak to działa? Przede wszystkim musimy mieć zainstalowaną aplikację Moje ING na smartfonie. Po drugie, należy mieć włączoną opcję wiadomości push. Po spełnieniu tych dość oczywistych warunków, w przypadku kontaktu telefonicznego z banku, ING wysyła powiadomienie push.

Wypada jeszcze wiedzieć, że po kliknięciu na wspomniane powiadomienie, uruchamia się aplikacja Moje ING. Teraz pozostaje zalogować się na konto bankowe, aby w następnym kroku otrzymać informację potwierdzającą, że dzwoni prawdziwy pracownik banku. Klient na specjalnie przygotowanym ekranie zobaczy imię i nazwisko pracownika ING, które muszą się zgadzać z tymi, które zostały podane na początku rozmowy.

Co jeśli nie pojawiła się wiadomość push?

W takiej sytuacji, klient musi mieć świadomość, że jest to ważny sygnał ostrzegawczy. Nie musi to jednak oznaczać, że na pewno mamy do czynienia z próbą oszustwa. Należy uruchomić samodzielnie aplikację Moje ING i wybrać na ekranie przed zalogowaniem opcję Sprawdź czy dzwoni ING.

Po wykonaniu powyższych kroków, a także zalogowaniu się na konto, zostanie wyświetlony stosowny komunikat, potwierdzający, czy dzwoni do nas pracownik banku. Oczywiście, gdy zobaczymy informację, że jednak nie, to należy od razu się rozłączyć.

Warto jeszcze wiedzieć, że funkcja pozwalająca na weryfikację połączenia dostępna jest w Moim ING jeszcze w dwóch innych miejscach. Dotyczy to zarówno mobilnej aplikacji, jak i bankowości dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. Funkcję znajdziemy: