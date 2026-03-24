Honor 600 (źródło: WinFuture)
„Wstyd. Żenada. Kompromitacja”. Honor 600 (Pro) będzie obcesową kopią iPhone’a 17 Pro

Fascynacja Chińczyków urządzeniami Apple jest niezmienna, ale czasami wciąż też zaskakująca. Honor 600 i Honor 600 Pro będą kolejnymi już kopiami iPhone’a 17 Pro. I to takimi, które nie udają, skąd czerpią „inspirację”.

Honor 600 i Honor 600 Pro będą uderzająco podobne do iPhone’a 17 Pro

Szczególnie smartfon Honor 600 Pro jest podobny do iPhone 17 Pro – za sprawą kompozycji wyspy z aparatami na tyle, natomiast smartfon Honor 600 będzie występował w charakterystycznym dla najnowszych iPhone’ów, pomarańczowym kolorze. Nie można tu mówić o przypadkowym podobieństwie – Chińczycy poszli po linii najmniejszego oporu, robiąc po prostu „kopiuj-wklej”.

Choć można wyzłaszczać się na wygląd obu modeli, to nie sposób robić tego wobec specyfikacji technicznej, która zapowiada się atrakcyjnie. Zarówno smartfon Honor 600, jak i Honor 600 Pro zaoferują wyświetlacz OLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Na pokładzie jednego i drugiego znajdzie się też procesor Qualcomm Snapdragon z serii 8, aczkolwiek nie wiadomo, jaki konkretnie, choć prawdopodobnymi kandydatami wydają się Snapdragon 8 Elite i Snapdragon 8 Gen 5 oraz Snapdragon 8s Gen 4.

Honor 600 Pro (źródło: WinFuture)

Smartfon Honor 600 i 600 Pro zapewnią jednak nie tylko dużą moc, ale też długi czas pracy, ponieważ jeden i drugi zostanie wyposażony również w akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 9000 mAh.

Ponadto jest mowa, że oba smartfony zaoferują aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. W modelu 600 Pro znajdzie się też aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw, którego (prawdopodobnie) zabraknie w wersji bez dopisku „Pro”.

Kiedy zadebiutuje smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro?

Serwis WinFuture, który udostępnił rendery i informacje na temat specyfikacji tej dwójki nie podaje konkretnej daty jej premiery, jednak wspomina, że smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zostaną wprowadzone do Europy w ciągu „kilku najbliższych tygodni”.

Na koniec warto przypomnieć, że w marcu 2026 roku zadebiutował już smartfon Honor 600 Lite (któremu też można zarzucić podobieństwo do iPhone’a).

Zobacz również

