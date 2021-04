Jakie smartfony klienci Orange kupowali najczęściej na początku 2021 roku? (to zdjęcie to nie przypadek)

Ilu konsumentów, tyle preferencji. Każdy z nich chce jednak kupić sprzęt, który będzie odpowiadał jego potrzebom – a te są naprawdę skrajnie różne. Rzecznik Orange podzielił się listą smartfonów, które były najczęściej wybierane przez klientów tego operatora w pierwszym kwartale 2021 roku.

Czym kierujecie się podczas wybierania nowego smartfona? Jaki aspekt jest dla Was najważniejszy? Marka? Specyfikacja? A może cena? Wszakże, jak mówi stare porzekadło, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Wymiana dotychczasowego urządzenia na nowszy model to zaprawdę bardzo trudny i nierzadko żmudny proces.

Jakie smartfony klienci Orange kupowali najczęściej w pierwszym kwartale 2021 roku?

Początek nowego kwartału to zawsze okazja do podsumowania poprzedniego. Najczęściej spływają do nas dane na temat globalnej sprzedaży smartfonów, tabletów czy komputerów osobistych, jednak tym razem mamy do czynienia z czymś innym, nie mniej ciekawym!

Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński, udostępnił listę smartfonów z różnych przedziałów cenowych, które były najczęściej wybierane przez klientów tego operatora w pierwszym kwartale 2021 roku. W cenie do 1000 złotych największym wzięciem cieszyły się Samsung Galaxy A12 i Xiaomi Redmi 9A, a więc modele, które kosztują znacznie mniej niż górna granica – ceny zaczynają się bowiem już od 399 złotych.

W przedziale od 1000 złotych do 2000 złotych, czyli segmencie tzw. średniaków, największą popularnością wśród klientów Orange cieszyły się natomiast modele Samsung Galaxy A51 i Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Warto przy okazji dodać, że aktualnie ten pierwszy jest dostępny za zaledwie 999 złotych, podczas gdy na start kosztował (aż) 1599 złotych!

iPhone SE 2020 był jednym z najczęściej wybieranych smartfonów przez klientów Orange w pierwszym kwartale 2021 roku (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Z kolei w przedziale, w którym zawierają się smartfony kosztujące ponad 2000 złotych, największą popularnością wśród klientów Orange cieszyły się w pierwszym kwartale 2021 roku modele Samsung Galaxy S20 FE 5G oraz iPhone SE 2020 w wersji z 64 GB pamięci wbudowanej.

Z udostępnionej przez Wojciecha Jabczyńskiego listy wynika, że klienci Orange najczęściej wybierali na początku roku smartfony Samsunga oraz Xiaomi. Obecność iPhone’a SE 2020 też nie dziwi, ponieważ jest to obecnie najtańszy iPhone i zainteresowanie nim jest naprawdę ogromne.

Warto również przy okazji przypomnieć, że w całym 2020 roku Orange sprzedało najwięcej sztuk modeli Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A20e i Samsung Galaxy A40. Można zatem powiedzieć, że Samsung rządzi.