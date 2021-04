Sprzedaż komputerów ponownie w górę. Początek roku był fenomenalny dla producentów

Po naprawdę dobrym 2020 roku, producenci komputerów nie mają jeszcze powodów do przerywania świętowania świetnych wyników. Najnowsze dane wskazują, że sprzedaż komputerów wciąż odnotowuje wyraźnie wzrosty.

Świetny start w nowym roku

Po okresie stagnacji, a także sporych spadków, rynek komputerów osobistych od kilku kwartałów jest w świetnej formie. Biorąc pod uwagę cały miniony rok, wszyscy producenci zaliczyli wzrost na poziomie 11%, sprzedając łącznie ponad 297 mln urządzeń. Jednym z głównych powodów, który przyczynił się do dużych zmian, okazała się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która zachęciła lub zmusiła wiele osób do wymiany przestarzałego sprzętu.

Sprzedaż komputerów w Q1 2021 (fot. IDC)

Wzrosty z pewnością nie będą trwały wiecznie i najpewniej w końcu rynek wyhamuje, ale najwidoczniej musimy na to jeszcze poczekać. Według danych udostępnionych przez firmę analityczną IDC, pierwszy kwartał 2021 roku był naprawdę satysfakcjonującym okresem dla wielu producentów.

Sprzedaż komputerów ponownie poszła w górę. Łącznie cały rynek odnotował wzrost na poziomie 55,2% względem analogicznego okresu w poprzednim roku. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z naprawdę imponującymi rezultatami. Przełożyło się to na sprzedaż prawie 84 mln urządzeń. Co prawda to spadek o 8% względem trzech ostatnich miesięcy 2020 roku, ale raczej żadna firma nie ma powodów do narzekania.

Sprzedaż komputerów – udziały poszczególnych producentów (fot. IDC)

Pierwsza trójka to Lenovo, HP i Dell. Należy zauważyć, że każdy z tych producentów może pochwalić się znacznie lepszymi wynikami – odnotowali wzrosty od 23% do 64%. Świetny rezultat należy także do Apple. Komputery Mac i laptopy MacBook odnotowały wzrost na poziomie aż 111,5%. Śmiem twierdzić, że najbliższy raport finansowy firmy Tima Cooka może być rekordowy w historii firmy. Tym bardziej, że iPhone’y, iPady i pozostałe urządzenia również sprzedają się bardzo dobrze.

Świetna sprzedaż komputerów – powodów jest przynajmniej kilka

Jak wskazuje IDC, odradzanie się rynku komputerów osobistych, a także wzrost średnich cen sprzedaży, był spowodowany m.in. większym zapotrzebowaniem na komputery gamingowe, modele o wyższej wydajności w przedsiębiorstwach, a także na ekrany dotykowe w segmencie edukacyjnym. Oczywiście nie należy tutaj zapominać o pandemii COVID-19, która wiele osób zmusiła do pracy zdalnej w domu, a wówczas nowy komputer mógł być niezbędnym zakupem.

Warto jeszcze zauważyć, że wiele branż cierpi obecnie na problemy z brakami chipów. Dotyczy to także producentów komputerów, co przejawia się nie tylko kłopotami ze zbyt małą liczbą urządzeń w sklepach, ale również średnim wzrostem cen.

Trudno wskazać, jak długo sprzedaż komputerów będzie rosła, ale niewykluczone, że trend utrzyma się przez przynajmniej kilka najbliższych miesięcy.