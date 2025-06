Uber odświeża aplikację. To będzie spore ułatwienie

Aplikacja Uber zyska nowy rodzaj konta w ramach profilu rodzinnego. Firma chce w ten sposób ułatwić dostępność usług przewozowych dla szczególnej grupy klientów.

Odświeżona aplikacja Ubera ułatwi życie kolejnej grupie użytkowników

Uber jest usługą przewozową pozwalającą na zamawianie przejazdów. Podstawą kontaktu pomiędzy pasażerem a kierowcą jest aplikacja mobilna. Amerykańskie przedsiębiorstwo opracowało specjalne profile kont przeznaczone dla seniorów. Konta te dołączyły do funkcji „profilu rodzinnego”, w której wcześniej znalazły się już profile Uber Teens dla nastolatków.

Usprawniony wariant apki dla seniorów ma wyróżniać się przede wszystkim designem. Starsi użytkownicy będą mogli korzystać z tekstu pisanego większą czcionką. Uber zaoferuje im też mniejszą liczbę kroków, łatwe do naśladowania ekrany, a także mniej przycisków. Dzięki temu seniorom ma być łatwiej odnaleźć się w aplikacji i zamawiać usługi. Uproszczona wersja ma również wspomagać osoby niedowidzące.

Ponadto bliscy oraz opiekunowie osób starszych otrzymają możliwość dokonania rezerwacji przejazdu w imieniu seniora, a także wspomagania w dostosowaniu metod płatności czy meldowaniu się w trakcie jazdy. Członkowie grupy rodzinnej będą mogli na bieżąco śledzić przejazdy w czasie rzeczywistym i otrzymywać powiadomienia na temat przyjazdu w wyznaczone miejsce.

Jeśli seniorzy nie posiadają dostępu do wersji profilu rodzinnego mogą skorzystać z uproszczonej aplikacji w trybie Prostym (Simple). Użytkownicy znajdą tam ten sam interfejs, jednak z większym rozmiarem czcionki i łatwiejszą nawigacją po apce.

Uber z profilem dla seniorów jest obecnie udostępniany na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a także w Tajwanie, Hongkongu, Indiach, Brazylii, Meksyku, Chile, Portugalii, Francji i RPA. Jak zaznacza Engadget, funkcja ma stać się dostępna globalnie, jednak w późniejszym terminie.

Uber staje się łatwiej dostępny dla wielu pokoleń

To kolejna metoda przedsiębiorstwa na pokonanie barier między pokoleniami. Seniorzy coraz częściej starają się nadążać za nowoczesnymi rozwiązaniami. Czasami jednak jest to niezwykle trudne, a uproszczenie aplikacji to świetny krok, aby ułatwić dostępność do wygodnych usług przewozowych.

W grudniu 2024 roku w Polsce wystartowało również Uber Teens, czyli usługa przeznaczona dla osób w wieku 16-17 lat. Rodzice lub opiekunowie mogą zaprosić młodzież do utworzenia specjalnego konta w apce, aby młode osoby samodzielnie zamawiały taksówki, jednak nadal pod czujnym okiem opiekuna.