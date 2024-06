Nie sprzedawaj jeszcze Switcha! Podsumowanie Nintendo Direct

Kiedy kilka lat temu Nintendo żegnało się z WiiU, wyglądało to faktycznie jak żałoba. Teraz, kiedy wiemy, że Japończyków dzielą miesiące od zaprezentowania Switcha 2, okazuje się, że gigant ma jeszcze kilka asów w rękawie do zagrania.

Moc Braterstwa

Mój nastrój względem ostatnich zapowiedzi na Nintendo Direct już znacie – jeżeli szukacie rozwinięcia myśli, znajdziecie go na końcu. Aby jednak nie przedłużać, przejdźmy już do przeglądu, co zobaczyliśmy w trakcie wydarzenia wraz z krótkimi opisami dla tych, którzy naprawdę się spieszą (choć nie powinni, bo jest na co patrzeć).

Prezentację Nintendo otworzyło Mario & Luigi: Brothership, czyli powrót do serii RPG-ów, której ostatnim dużym tytułem było Mario & Luigi: Paper Jam z 2015 roku na 3DS-a. Możemy spodziewać się turowych walk z twistem oraz dowodów, że moc braterstwa jest naprawdę silna. Premiera: 7 listopada 2024 roku.

I Ty możesz zostać mistrzem speedrunu

O Nintendo World Championships: NES Edition wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. Ta gra to przykład żerowania na nostalgii tego, jak można trafić do współczesnego gracza klasycznymi tytułami. Zamiast pełnoprawnego Mario, Ice Climber czy Excitebike mamy zestaw wyzwań, w których możemy śrubować swoje wyniki, a nawet wziąć udział w survivalowym trybie, gdzie przetrwa ten, kto ma mechaniki pegasusowych klasyków w małym palcu.

Jeżeli interesuje Was coś więcej niż cyfrowa kopia – Nintendo World Championships: NES Edition otrzyma specjalny zestaw wydany w pudełu z repliką NES-owego kartridża, 13 kartami i 5 przypinkami. Cena w oficjalnym sklepie wynosi 59,99 dolarów (~250 złotych), a sama gra zadebiutuje 18 lipca 2024 roku.

#chinskiebajki

Choć należę bardziej do #teamBleach, a w tym roku zachwycałem się z narzeczoną nad Delicious in Dungeon (serdecznie polecamy – pierwszy sezon z 24 odcinkami niedawno się zakończył i jest dostępny w całości na Netflixie), to wiem, że Fairy Tail cieszy się sporą popularnością. Podsumowanie przygód znanych z mangi czy anime będzie dostępne w bardziej interaktywnej formie zimą 2024 roku.

Ze smartfonów na hybrydę

Chyba żyję w dziwnym wymiarze. Fantasian miało swoją premierę na ekosystemie Apple w 2021 roku w dwóch częściach, a ja nie wiedziałem, że właściciele iPhone’ów czy MacBooków mają taką perełkę pod ręką.

JRPG, w którym maczał palce Hironobu Sakaguchi (pracował na pierwszymi Final Fantasy, Parasite Eve czy Xenogears) oraz Nobuo Uematsu (kompozytor muzyki do Final Fantasy i nie tylko), zostanie wydane na Nintendo Switch w wersji Neo Dimension – z opcją wyboru japońskiego lub angielskiego dubbingu czy wprowadzonym niższym poziomem trudności. Premiera w święta 2024 roku.

Czas na coś bardziej „zachodniego”

Jeżeli postacie przypominające anime to nie Wasze klimaty, MIO: Memories in Orbit może Was zainteresować. Cel-shadingowa grafika wygląda obłędnie, a rozgrywka na pierwszy rzut oka przypomina Hollow Knighta. Premiera dopiero w 2025 roku.

Kocia przygoda po raz pierwszy

Fantasian to nie jedyny tytuł, który zaczynał na jabłkowych platformach. Hello Kitty Island Adventure to kolejny przedstawiciel gier, które najlepiej smakują ogrywane pod kołderką z ciepłym kakao oraz chałką z masłem i dżemem na stole (możecie też używać angielskiego cozy games). Exclusiv z Apple Arcade pojawi się na Nintendo Switch na początku 2025 roku.

„Kosmiczny Mecz” w 1/4

Zestaw czterech gier sportowych z postaciami ze Zwariowanych Melodii w niepoważnej otoczce? Cóż – jeżeli w grze nie pojawią się Michael Jordan oraz LeBron James, to wracam do Mario Tennis Aces i Mario Strikers. Premiera jesienią 2024 roku.

Sus

Among Us – najpopularniejsza gra towarzyska w czasach pandemii otrzyma aktualizację dodającą nowe role, które może otrzymać gracz (Noisemaker, Tracker oraz Phantom). Tym razem nie trzeba na nic czekać – update powinien być już dostępny i gotowy do pobrania.

Wyhoduj sobie wilka

„Pikmin + Pokemon + Palworld = To”. Ten komentarz pod filmikiem z zapowiedzią Farmagia idealnie wyjaśnia, czego spodziewać się po tym tytule. Od siebie dodam tyle – nie spodziewałem się, że możliwość wyhodowania z kukurydzy wilka, który będzie dla mnie walczył, to coś, co zobaczę na dzisiejszej prezentacji Nintendo. Tytuł zadebiutuje na konsoli 1 listopada 2024 roku.

Remaster odhaczony…

Nie ma Nintendo Direct bez odświeżenia jakiegoś klasyka. Tym razem padło na Donkey Kong Country Return z 2010 roku na Wii. Premiera 16 stycznia 2025 roku.

…A zaraz po nim remake

Pierwsze trzy części Dragon Questa wyszły prawie 40 lat temu na NES-a. Choć tytuł zyskał odświeżoną szatę graficzną w 1993 roku na SNES-a. Square Enix uznało, że to najwyższy czas, aby kultowy japoński RPG otrzymał odświeżoną grafikę na modłę Octopath Traveller, czyli połączenie sprite’ów 2D ze środowiskiem trójwymiarowym. Jako że chronologicznie „Trójka” zaczyna tzw. trylogię Erdricka, to zadebiutuje ona 14 listopada 2024 roku jako pierwsza. Remake HD-2D Dragon Questa 1 i 2 pojawi się w 2025 roku.

Trailer oglądany na przyspieszeniu

Nintendo Direct przypomniało mi, że świat gamingu „wzbogaci się” o grę akcji, w której bohaterami są wyzute z tożsamości, kolekcjonerskie abominacje zwane Funko. Na szczęście później jest tylko lepiej.

Powrót zza grobu nr 1

W momencie zamknięcia cyfrowego sklepu dla 3DS-a, seria Denpa Men nie miała żadnego przedstawiciela, którego można było legalnie zakupić i ograć. Nintendo postanowiło jednak wyciągnąć nietypowe RPG z otchłani i wypuścić The New Denpa Men na Switcha. Co więcej, tytuł pojawi się 22 lipca 2024 roku i będzie w pełni darmowy.

Powrót zza grobu nr 2

Metal Slug Attack to znana wielu graczom franczyza run n’ gun przerobiona na gatunek tower defense. Również w tym przypadku Nintendo zdecydowało się na nieco nekromancji – tytuł dostępny na Androida oraz iOS został zamknięty w styczniu 2023 roku. Teraz wraca w poprawionej wersji i już można go kupić w eShopie.

Najciemniej jest w lochu

Jeżeli lubicie roguelike’i, które poziomem trudności sprawiają, że z każdą turą rwiecie sobie ze stresu włosy z głowy, mam dla Was świetną wiadomość – Darkest Dungeon II zmierza na Switcha. Być może nawet zdążycie zabrać go ze sobą na wakacje – gra zadebiutuje na konsoli 15 lipca 2024 roku.

I jeszcze jeden do kolekcji

Lekki spoiler: na tym Nintendo Direct nie zobaczycie remake’u Final Fantasy Tactics. Na osłodę otrzymaliśmy natomiast inny taktyczny RPG z Japonii – Phantom Brave: The Lost Hero, który trafi na Switcha w 2025 roku.

Tu detektyw Miki

Urocza, kreskówkowa metroidvania z bohaterami Disneya właśnie otrzymała detektywistyczną aktualizację. Disney Illusion Island – Mystery in Monoth powinien być już dostępny do pobrania.

Kapitan Ameryka vs. Chun-Li

Brakowało Wam bijatyk na tym Nintendo Direct? To co powiecie na 6 tytułów plus jeden beat ’em up? Na Switcha zmierza bowiem Marvel vs. Capcom Fighting Collection, w skład którego wejdą:

X-Men Children of the Atom,

Marvel Super Heroes,

X-Men vs. Street Fighter,

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter,

Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes,

Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes,

The Punisher.

Premiera jeszcze w tym roku.

Impreza u Mariana

Jeżeli jakimś cudem macie jeszcze znajomych, pomimo regularnego grania w Mario Party, z pewnością ucieszy Was fakt, że na Switcha trafi jeszcze jedna gra z serii. Super Mario Party Jamboree zadebiutuje na konsoli 17 października 2024 roku.

The Legend of Link

W końcu księżniczka Zelda gra pierwsze skrzypce w serii, która przecież nosi jej imię (lepiej nie przypominajcie Nintendo o Zelda: The Wand of Gamelon na Philipsa CD-i). 26 września przekonamy się, czy zmiana protagonisty i grafika rodem z Link’s Awakening DX to przepis na sukces.

Aloy na pstryczku

Tak, dobrze widzicie. LEGO Horizon Adventures – tytuł oparty o markę należącą do Sony, trafi na Nintendo Switch w święta 2024 roku.

Kocie przygody po raz drugi

Jest i ona – „gra-która-nie-powinna-pójść-na-Switchu-ale-ktoś-i-tak-to-przeniósł”. Choć Stray stoi nie tylko historią, ale także świetną grafiką, ciekawi mnie, jak tytuł będzie sprawował się na konsoli Nintendo. Premiera w święta 2024 roku.

Animal Crossing spotyka Władcę Pierścieni

Mam nadzieję, że powyższy nagłówek mówi wszystko, co musicie wiedzieć o Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game.

Nowości w NSO

Czy mamy na sali retro-dziadów jak ja, którzy cieszą się z każdym kolejnym klasykiem wrzuconym do Nintendo Switch Online? Do podstawowego planu trafiło dziś The Legend of Zelda: Alink to the Past Four Swords oraz Metroid: Zero Mission. Opłacający Expansion Pack ograją natomiast Turok: Dinosaur Hunter i Perfect Dark – kultowe FPS-y z Nintendo 64.

Zakończmy to bombą

14 lat – tyle przyszło czekać fanom Metroid Prime na czwartą część gry. Nie zamierzam ich dłużej zatrzymywać.

Co myślę o Switchowych nowościach i czerwcowym Nintendo Direct?

Mieliśmy niemal wszystko – nowe markii jak i stare powroty. Rozwijanie NSO oraz nieco inne podejście do klasyków. Remastery i remake’i. Bijatyki i symulator życia w Shire. Odległe obietnice i aktualizacje obecnych już od jakiegoś czasu tytułów.

Premiery na 2025 rok sugerują, że Nintendo nie oddzieli się grubą kreską od Switcha po premierze następcy. Nic dziwnego – to połączenie konsoli stacjonarnej i przenośnej to najlepsze, co spotkało świat gamingu w poprzedniej dekadzie i mam nadzieję, że Japończycy pozwolą sprzętowi żyć jeszcze przez rok lub dwa lata.