Steam Zotac Deck? Można zamawiać w Polsce

Już od kilku miesięcy było wiadomo, że Zotac pracuje nad swoim własnym handheldem, aby móc rzucić rękawicę konkurencji. Teraz konsola Zotac Gaming Zone debiutuje na rynku, a my poznaliśmy dokładną specyfikację oraz cenę tego urządzenia. Ile trzeba za nie zapłacić w Polsce? Sporo!

Zotac Gaming Zone to napakowany podzespołami handheld

Zotac Gaming Zone, bo tak nazywa się nowy handheld Zotac, ma być konkurentem m.in. dla nowego Lenovo Legion Go czy też MSI Claw, choć wizualnie przypomina szczególnie Steam Deck. Konsola Zotaca została napakowana wysokiej jakości podzespołami oraz funkcjami, co widać już na pierwszy rzut oka. Sprzęt jest napędzany przez procesor AMD Ryzen 7 8840U, a do tego ma układ graficzny z architekturą Zen 4 i RDNA 3.

Handheld ma również 16 GB pamięci LPDDR5X-7500, a także obsługuje technologie AMD Fluid Motion Frames oraz FidelityFX Super Resolution, co w przypadku 7-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości Full HD może robić super robotę. Tym bardziej, że ekran ma częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasność do 800 nitów. Ponadto urządzenie ma zamontowany dysk SSD 512 GB (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) i czytnik kart microSD UHS-II.

Tak prezentują się Zotac Gaming Zone oraz stacja dokująca do urządzenia (źródło: informacja prasowa)

Ile kosztuje Zotac Gaming Zone?

Zotac Gaming Zone to naprawdę wypchane bajerami i wysokiej klasy podzespołami urządzenie, co przekłada się na jego cenę. W x-kom Zotac Gaming Zone kosztuje 3899 złotych, a na ten moment zamówić można tylko jedną sztukę na osobę. (To link afiliafyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!)

Sklep informuje, że wysyłka rozpocznie się 24 września 2024 roku. Prawie 4000 złotych za handhelda to dość sporo, ale oprócz wyżej wspomnianych przeze mnie podzespołów, składową tej ceny są również różne zaawansowane funkcje.

Funkcje Zotac Gaming Zone

Konsola Zotaca korzysta z zaawansowanego systemu sterowania. Triggery i analogi zostały wyposażone w czujniki hallotronowe, więc sensory wykorzystują zjawisko Halla. Co to oznacza dla graczy? Jeszcze większą precyzję oraz mniejszy efekt tzw. „dryftu”, który występuje przy sporym zużyciu. Spusty w kontrolerach są regulowane, 2-stopniowe, dzięki czemu można korzystać albo z krótkiego skoku, albo mieć pełną kontrolę.

Co ciekawe, Zotac Gaming Zone ma również zestaw dwóch trackpadów, znajdujących się po obu stronach ekranu. To o tyle ciekawe rozwiązanie, że na tym handheldzie będzie można zagrać w tytuły z PC wymagające myszy. Przenośna konsola ma też dwa porty USB4, moduły do łączności Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2, a do urządzenia można dokupić dodatkowe akcesoria, jak np. stację dokującą czy futerał do transportowania urządzenia.

A na koniec dobra informacja dla kupujących. Każdy Zotac Gaming Zone będzie dostarczony razem z bezpłatną, miesięczną wersją próbną Xbox Game Passa!