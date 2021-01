Ta „nowa” Xperia kosztuje więcej niż Galaxy Z Fold 2, a nie jest składana

Smartfon Sony Xperia Pro został oficjalnie zapowiedziany 24 lutego 2020 roku i słuch o nim natychmiast zaginął, ponieważ Sony nie poinformowało wówczas, kiedy trafi do sprzedaży. Po niemal roku producent jest gotowy wprowadzić go na rynek. Cena urządzenia zwala jednak z nóg…

To nie jest „uniwersalny smartfon” dla każdego

Sony Xperia Pro nie jest smartfonem dla masowego klienta, nawet najbardziej wymagającego, bowiem trudno mu będzie wykorzystać cały potencjał, drzemiący w tym sprzęcie. Jest to propozycja dla profesjonalnych twórców treści wideo, ponieważ oferuje rozwiązania, które z pewnością przydadzą się im podczas pracy.

źródło: Sony Xperia

Tzw. selling points tego modelu to modem 5G z obsługą standardów Sub-6GHz i mmWave, a także port HDMI, którego na próżno szukać we współczesnych smartfonach. Dzięki temu ostatniemu można połączyć Sony Xperia Pro z aparatem Sony Alpha lub innym ze złączem HDMI i na żywo transmitować wideo z wykorzystaniem super-szybkiej sieci 5G, na przykład na popularnych platformach streamingowych. Co ciekawe, specjalna funkcja Network Visualizer pomoże zlokalizować miejsce z najlepszym sygnałem sieci komórkowej.

Ponadto, również dzięki portowi HDMI, użytkownik może przekształcić Sony Xperia Pro w wysokiej jakości monitor zewnętrzny dla aparatu, bowiem smartfon ma 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K. Funkcja External Monitor oferuje m.in. funkcję blokady ekranu i regulację jego jasności oraz możliwość przybliżania, a także regulowane linie siatki.

Właściciele Sony Xperia Pro będą mogli również połączyć smartfon przewodowo z aparatem Sony Alpha (przez USB) – dzięki temu zdjęcia z tego ostatniego zostaną automatycznie zgrane na serwer FTP.

Ponadto Sony Xperia Pro oferuje taką samą specyfikację i podobne technologie fotograficzne co Sony Xperia 1 II – z jednym i drugim możecie się zapoznać w jej recenzji:

8 Ocena

Sony Xperia Pro (w końcu) wchodzi na rynek. Cena zwala z nóg

Jak wspomniałem, Sony Xperia Pro została zapowiedziana blisko rok temu. Dziś w końcu trafiła do sprzedaży, na razie w Stanach Zjednoczonych – nie wiadomo, czy będzie dostępna również w innych krajach. Wiemy natomiast, ile kosztuje to cudo – 2499,99 dolarów amerykańskich, co po bezpośrednim przeliczeniu daje równowartość… ~9400 złotych.

Sony Xperia Pro jest zatem droższa nawet od składanego Samsunga Galaxy Z Fold 2, który w Stanach Zjednoczonych kosztuje 2000 dolarów! Mimo to, z pewnością znajdą się na nią chętni, ponieważ oferuje niespotykane w innych smart-telefonach funkcje, które mogą się przydać twórcom.