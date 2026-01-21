Jak złożyć wniosek o EKUZ w 2026 roku? Nowe zasady

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna być podstawowym dokumentem, w jaki zaopatrują się Polacy, planując wyjazd za granicę. Dzięki niej masz prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w większości krajów europejskich. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził kilka zmian w składaniu wniosku o kartę EKUZ.

Gdzie złożyć wniosek o EKUZ w 2026 roku?

Procedura składania wniosku o kartę EKUZ została uproszczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie o dokument można ubiegać się za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz mobilnej aplikacji mojeIKP. Wniosku natomiast nie złożysz już przez platformę e-PUAP (wyjątkiem jest karta EKUZ wydawana w związku z wykonywaniem pracy za granicą). Jak informuje fly4free.pl, składanie wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest też dostępne w placówkach NFZ, mailowo czy pocztą.

Udało nam się jednak skontaktować z Narodowym Funduszem Zdrowia, który przekazał, iż wyrobienie karty osobiście w placówkach jest możliwe, jeśli jest to np. wyjazd na urlop, a nie w celu nauki.

Jak złożyć wniosek o EKUZ w 2026 roku?

Przede wszystkim nie warto odsuwać w czasie procedury składania wniosku, gdyż czas wyrabiania karty może być wydłużony. Jak złożyć wniosek o EKUZ krok po kroku?

Decydując się na portal IKP wystarczy zalogować się do serwisu, przesunąć stronę w dół i w sekcji Moje konto kliknąć w przycisk Zobacz. W otwartej witrynie, w sekcji Twoje ubezpieczenie zdrowotne, należy odnaleźć opcję Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i kliknąć w opcję Złóż wniosek. Na ekranie zostanie wyświetlony właściwy wniosek do uzupełnienia. Część danych jest wypełniana automatycznie, dlatego warto sprawdzić ich poprawność. Podczas wypełniania wniosku konieczne jest też wybranie rodzaju statusu jako osoby ubezpieczonej. Na koniec zostaje tylko zaakceptowanie kilku oświadczeń, podpisanie go profilem zaufanym i złożenie wniosku.

Złożenie wniosku jest też możliwe w aplikacji mojeIKP. Wystarczy zalogować się, przejść do kategorii e-Zdrowie, wybrać opcję Ubezpieczenie zdrowotne za granicą, a następnie Wniosek o EKUZ. Na ekranie zostanie wyświetlony wniosek do uzupełnienia. Na koniec wystarczy podpisać go profilem zaufanym i złożyć.

Jeśli nie posiadasz karty EKUZ, zapomniałeś jej z domu lub zagubiłeś, ostatnim ratunkiem jest wyrobienie dokumentu w stacjonarnym punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie. Cały proces powinien zająć zaledwie kilka minut. Jak podkreśla portal fly4free, należy mieć na uwadze, że ten stacjonarny punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Podobną placówkę znajdziesz także na lotnisku w Łodzi.