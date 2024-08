Nowości w mojeIKP: certyfikat w aplikacji zastąpi kartę EKUZ

Do aplikacji mojeIKP dołączają nowe funkcje. Pomogą nam m.in. w codziennym śledzeniu zdrowia i przesyłaniu wniosków o EKUZ. Pojawi się też certyfikat zastępujący tę kartę oraz upoważnienie drugiego rodzica, aby mógł zyskać wgląd do danych medycznych dziecka.

Wniosek o EKUZ złożysz w aplikacji

MojeIKP to bezpłatna aplikacja Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki niej Polacy mogą na bieżąco monitorować istotne informacje na temat swojego stanu zdrowia, w tym zlecone badania, skierowania czy recepty. Wersja mobilna została udostępniona ponad 3 lata temu, jest jednak sukcesywnie aktualizowana. W styczniu zeszłego roku ulepszono ją o skaner leków, teraz dołączają do niej kolejne opcje.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to istotny dokument podczas wyjazdów za granicę, który potwierdza, że masz prawo do leczenia w krajach Unii Europejskiej, a także w Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Islandii. Wnioskowanie i otrzymanie wersji plastikowej idzie dość sprawnie. Możesz ją zamówić za pomocą Internetowego Konta Pacjenta lub w mojeIKP.

Jeśli zdarzy Ci się jednak zapomnieć o tradycyjnej karcie, zgubisz ją lub nie zdążysz jej otrzymać czy o nią zawnioskować, możesz ją zastąpić certyfikatem otrzymanym w aplikacji. Dokument ten może zostać wydany wstecznie i przekazany przez pacjenta do placówki, która udzieliła mu pomocy, np. za pomocą e-maila.

Aby złożyć wniosek o EKUZ lub certyfikat zastępujący kartę należy w aplikacji przejść do kategorii e-zdrowie, następnie do sekcji Ubezpieczenia zdrowotne za granicą, a później wybrać Wniosek o EKUZ lub Wnioski i certyfikaty. Po wybraniu interesującej nas opcji konieczne jest wypełnienie wniosku z danymi, a także dodanie dokumentów, które potwierdzają sytuację prawną. Maksymalnie można przesłać trzy skany dokumentów lub zdjęć.

Aplikacja mojeIKP pomoże przewlekle chorym

W najnowszej wersji aplikacji (2.14.1), dostępnej na Androida i iOS, pacjenci zyskali dostęp do indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM), którym lekarze obejmują osoby dorosłe i chorujące przewlekle. Użytkownicy w mojeIKP znajdą teraz takie informacje, jak dokument IPOM, harmonogram wizyt, zalecane leki wraz z ich dawkowaniem oraz kontakt do osoby koordynującej opiekę. Aby sprawdzić te dane należy przejść do zakładki e-zdrowie ulokowanej w dolnej części ekranu, a następnie do kategorii Plan leczenia.

W aplikacji możliwe jest też sprawdzenie zleconych wyrobów medycznych – są to m.in. pieluchomajtki, cewniki, produkty stomijne, aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, a także wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe, kule czy laski. E-zlecenia można odnaleźć przechodząc do zakładki e-zdrowie, a następnie w kategorii Zlecenia na wyroby medyczne.

Nowe ułatwienie dla rodziców

Dane medyczne dziecka automatycznie przekazywane są rodzicowi, który sam lub przy udziale pracodawcy zgłosił członka rodziny do ubezpieczenia. To dość problematyczne dla drugiego opiekuna prawnego. Dotychczas upoważnienie możliwe było tylko za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, teraz z takiej funkcji można skorzystać również w aplikacji.

Aby udzielić upoważnienia drugiemu rodzicowi należy włączyć aplikację, otworzyć Menu (3 poziome kreski ulokowane w prawym górnym rogu ekranu), przejść do kategorii Uprawnienia, następnie do sekcji Konta Twoich dzieci oraz otworzyć Listy opiekunów. W aplikacji zostaną wyświetlone dzieci, które są pod naszą opieką wraz z przypisanym do nich niebieskim kafelkiem Lista opiekunów. Po kliknięciu w tę sekcję należy wykonać dwa kroki nadające uprawnienia opiekunowi – będzie potrzebne nazwisko oraz numer PESEL.

Aplikacja mojeIKP może być zalogowana na jedno konto na maksymalnie trzech urządzeniach. Jeśli zmieniasz telefon możesz przenieść dane w prosty sposób odłączając poprzedni smartfon. Wystarczy otworzyć aplikację, zalogować się, przejść do Menu (3 poziome kreski ulokowane w prawym górnym rogu ekranu), kategorii Ustawienia i sekcji Aktywne urządzenia. Tam w prosty sposób można odłączyć nieużywane już telefony.