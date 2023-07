Biedronka stawia na auta elektryczne. Pod sklepami pojawią się ładowarki

Gdzie ładować samochód elektryczny? Biedronka postanowiła ułatwić odpowiedź na to pytanie. Jak wynika z najnowszych informacji, pod popularnymi sklepami pojawią się ładowarki.

Biedronka postawi ładowarki aut elektrycznych

Do zakupu samochodu elektrycznego może zniechęcać infrastruktura. Owszem, w Polsce pod tym względem w ciągu ostatnich lat sporo się poprawiło, ale wciąż jest mnóstwo do zrobienia, aby poza dużymi miastami i popularnymi trasami, korzystanie z elektryka było wygodne. Mam jednak dobrą informację. Otóż do coraz dłuższej listy punktów ładowania niebawem dołączą ładowarki zlokalizowane pod sklepami Biedronka.

Jak mogliśmy wcześniej usłyszeć, od 2025 roku wejdzie w życie obowiązek stawiania ładowarek samochodów elektrycznych przy sklepach i galeriach, które oferują większe parkingi. Oczywiście Biedronka chce przygotować się do nowelizacji ustawy o elektromobilności i odpowiednio wcześnie postawić ładowarki.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że w planach firmy jest wsparcie elektromobilności, które ma sprowadzić się do uruchomienia nowych stacji ładowania. Najpewniej pojawią się one pod wieloma sklepami, ale na poznanie szczegółowej strategii musimy jeszcze poczekać. Jak wskazuje serwis wiadomoscihandlowe.pl, szczegóły możemy poznać już w przyszłym tygodniu.

Elektrycznego Nissana wkrótce naładujemy pod Biedronką (fot. GRI CARS)

Jednego możemy być pewni: już wkrótce, wybierając się na zakupy do jednego ze sklepów Biedronka, będziemy mogli podłączyć samochód elektryczny do ładowarki. Nawet jeśli będzie to wolna ładowarka AC, to dodatkowych kilka kilowatogodzin można przecież wykorzystać do dojechania do domu. Nie zawsze trzeba przecież ładować akumulator do pełna, zresztą szkoda na to tracić czasu. Lepszym rozwiązaniem jest doładowywanie energii, gdy tylko mamy taką możliwość.

Rośnie liczba ładowarek w Polsce

Na ładowarki pod sklepami Biedronka musimy jeszcze trochę poczekać, ale wypada zaznaczyć, że w Polsce mamy coraz więcej punktów, w których możemy naładować BEV-a. Owszem, nadal zdecydowanie daleko nam do infrastruktury, którą można nazwać dobrą, ale widać poprawę.

Jak wynika z danych opublikowanych w ramach Licznika Elektromobilności, pod koniec maja 2023 roku w Polsce funkcjonowało 2836 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5597 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Ponadto w maju uruchomiono 68 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (157 punktów).