Shazam na iOS nareszcie będzie miał sens. Apple aktualizuje aplikację

Używając iPhone’a siłą rzeczy musimy wiedzieć, czym jest Shazam. Ikonę tego programu można dorzucić do Centrum sterowania, by mieć szybki dostęp do rozpoznawania aktualnie odtwarzanego w naszym otoczeniu utworu. Teraz aplikacja zyskuje znaczne ulepszenie.

Shazam, ta aplikacja Apple

W 2017 roku Apple rzucił na stół 400 milionów dolarów i wykupił aplikację Shazam – wiodący program do rozpoznawania muzyki. Przejęcie sfinalizowano w następnym roku, by następne dwa lata później uczynić apkę integralną częścią systemu iOS.

W międzyczasie zarówno w wersji na Androida, jak i na urządzenia Apple, w aplikacji Shazam pojawiały się mniejsze lub większe zmiany. Większość z nich nie była jednak rewolucyjna. Gigant z Cupertino starał się maksymalnie zbliżyć apkę do iOS-a, tak by przyzwyczaić do niej użytkowników swojego systemu. Bywało jednak, że ze względu na hermetyczność iOS to na Androidzie lądowały lepsze funkcje – na przykład rozpoznawania muzyki, która była odtwarzana na słuchawkach.

Sprawdź, co grają na TikToku i Instagramie

Shazam jest spoko, ale zwykle nadawał się bardziej do sprawdzania muzyki, która „plumkała” sobie w tle, kiedy akurat byliśmy w jakimś lokalu czy staliśmy obok auta, z którego zestawu stereo wydobywała się interesujaca nuta. Gorzej było w wypadku utworu, który usłyszeliśmy w innej aplikacji. System iOS nie pozwalał na uruchomienie Shazama w postaci „bąbelka” nad inną apką, więc trzeba było kombinować. Ale już nie musimy!

Przycisk aktywujący funkcję rozpoznawania muzyki w Centrum sterowania na iOS (fot. Tabletowo.pl)

Od dzisiaj Shazam potrafi identyfikować muzykę odtwarzaną w innych aplikacjach, w tym w TikToku, Instagramie czy YouTube. Ponieważ nie zawsze twórcy klipów odpowiednio oznaczają swoje źródła, to bardzo przydatna funkcja. Wystarczy dotknąć ikony Shazama, a potem przełączyć się do wybranej apki, z której muzykę chcielibyśmy poznać.

Nowość trafiła do aplikacji Shazam w wersji 15.36. Możemy pobrać jej aktualizację z App Store i samodzielnie sprawdzić, jak działa.