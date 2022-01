Instytucje państwowe dość często wysyłają bezpośrednie wiadomości do mieszkańców Polski. Tym razem Ministerstwo Zdrowia rozsyła SMS-y do zaszczepionych, które przy okazji mają zachęcić do zaszczepienia się osoby niezaszczepione.

Ministerstwo Zdrowia wysyła SMS-y z wiadomością dla zaszczepionych (i nie tylko)

Do dziś, tj. 11 stycznia 2022 roku, wykonano w Polsce 48394222 szczepień. Do tej pory jedną dawkę podano 21868432 razy, dwie – 18657762, a w pełni zaszczepionych jest 21276912 osób. Jednocześnie trwa akcja podawania trzeciej (lub drugiej, w zależności od pierwotnie przyjętej szczepionki) dawki – na tę chwilę w sumie podano 7673435 dawek przypominających.

Ministerstwo Zdrowia postanowiło podziękować ponad 7 mln osób, które zgłosiły się na szczepienie dawką przypominającą – otrzymują one SMS-y o treści „Dziękujemy, że jesteś wśród zaszczepionych dawką przypominającą. Szczepienie COVID-19 chroni przed Omikronem. Zachęć innych do przyjęcia szczepienia. Więcej: pacjent.gov”.

Wiele osób z pewnością uzna to za miły gest – w końcu większość, jeśli nie wszyscy lubią, gdy ktoś im za coś dziękuje. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia z pewnością ma nadzieję, że przesłana wiadomość skłoni osoby zaszczepione do zachęcenia innych do przyjęcia dawki przypominającej lub zaszczepienia się po raz pierwszy. Wciąż bowiem są osoby, które w ogóle nie przyjęły jeszcze szczepionki.

Staramy się w każdy możliwy sposób dotrzeć do jak największej liczby osób z informacją o możliwości zaszczepienia i niezwykłej wadze tego szczepienia. W kontekście nadchodzącej fali Omikrona dawka przypominająca jest naszym najmocniejszym buforem bezpieczeństwa. dr Adam Niedzielski, minister zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje też, że SMS o podobnej treści otrzyma każdy, kto przyjmie dawkę przypominającą. Równocześnie będą wysyłane wiadomości do osób, którym zbliża się termin szczepienia przypominającego – wychodzą one od wczoraj z Centrum E-Zdrowia, które podlega Ministerstwu Zdrowia. W pierwszej kolejności zwrócono za ich pośrednictwem szczególną uwagę ponad 240 tysięcy osób na wagę szczepień w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa.

Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19?

Osoby, które chcą zapisać się na szczepienie, mogą zadzwonić na bezpłatną infolinię pod numerem 989, która jest czynna przez całą dobę. Można to również zrobić poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl (tu przyda się Profil Zaufany, jednak nie jest on niezbędny) albo wysyłając SMS o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556 lub 880 333 333. Ewentualnie można też skontaktować się bezpośrednio z punktem szczepień (sprawdź ich lokalizację).